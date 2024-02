Un mire a dezvăluit ce lucru complet neașteptat a decis să facă mama lui, chiar în timpul nunții. Mulți au criticat-o pe femeie

Un mire a dezvăluit ce lucru complet neașteptat a decis să facă mama lui, chiar în timpul nunții.

Pentru foarte multe persoane din întreaga lume, nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viață și, tocmai de aceea, mirii aleg să invite la eveniment rude, prieteni și colegi. Totuși, un tânăr a fost mai mult decât dezamăgit atunci când a aflat ce vrea să facă mama lui, chiar în timpul nunții. Omul și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul, fără pic de reținere.

Un mire a dezvăluit ce lucru complet neașteptat a decis să facă mama lui, chiar în timpul nunții

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unui cuplu. Tocmai de aceea, mulți organizează totul cu grijă și fiecare detaliu este ales cu multă atenție, de la muzică, decoruri și buchetele de flori și până la invitați, totul ca să iasă perfect.

Citește și: Ce a putut să ceară socrul unei mirese, chiar în noaptea nunții. Un invitat a dezvăluit totul

Totuși, chiar și în ciuda faptului că totul este organizat minuțios, uneori pot apărea situații în care se întâmplă ceva neprevăzut. De acest lucru s-a convins și un tânăr care a descoperit, înainte de nuntă, ce are de gând să facă mama lui. Supărat, omul a decis să își ia inima în dinți și să dezvăluie povestea pe Reddit, ca să ceară și părerile altora.

„Eu și iubita mea ne-am căsătorit după 9 ani de relație și am anunțat că vrem să facem o nuntă fără copii sub vârsta de 10 de ani. Nunta este în primăvara anului viitor și am început deja pregătirile. Cei din familia noastră au copii mici și toate evenimentele importante se petrec și cu aceștia.

Citește și: O mireasă a ajuns să se căsătorească cu cel care ar fi trebuit să-i fie socru. Care a fost motivul

Noi am decis să facem o petrecere fără ei, căci vrem un eveniment mai degrabă dedicat exclusiv adulților. Printre invitați sunt și 3 familii care au în total 7 copii cu vârste sub 10 ani. Eu și logodnica mea ne așteptăm ca măcar un membru, dacă nu amândoi, să plece de la nuntă mai devreme, ca să aibă grijă de cei mici. Acum, mamam mea a spus că ea și soțul ei, adică tatăl meu vitreg, vor pleca mai repede de la petrecerea mea de nuntă ca să facă o altă petrecere, la ea acasă, doar cu respectivele familii, care au copii mici. A spus că vrea să facă asta pentru ca toată lumea să se simtă bine.

Mai mult decât atât, a început să își încurajeze rudele, cam 50 dintre cei 125 de oameni invitați, să meargă direct la petrecerea ei, fără să mai vină și la noi. M-am enervat și i-am zis că mă deranjează acest lucru, așa că i-am zis că ar putea la fel de bine să nu mai vină la petrecere și să nu se mai streseze decât cu propria ei petrecere. Îmi e greu să accept așa ceva”, a mărturisit bărbatul pe Reddit, potrivit mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care au criticat din plin gestul femeii, care a crezut că poate face un astfel gest fără alte consecințe.