Un preot, care spune că ”a murit temporar”, susține că a ajuns în iad. Declarațiile uluitoare despre ce ar fi văzut acolo

Johnson și-a împărtășit experiența printr-un videoclip TikTok acum viral. Spune că, în loc să se îndrepte direct spre Rai, așa cum era de așteptat, a mers pe altă cale, în gropile iadului.

„Am crezut că am făcut atât de bine în timpul vieții mele și că am ajutat atât de mulți oameni, dar chiar și așa, am coborât [în iad]”, spune el. Acolo ar fi văzut priveliști înspăimântătoare și a ascultat muzică parcă concepută pentru a provoca traume, a explicat preotul.

Ce spune preotul că ar fi văzut în călătoria sa prin gropile iadului

Johnson spune că a văzut demoni înrobind oameni și un bărbat „mergând în patru picioare ca un câine și s-a ars din cap până în picioare. Ochii îi erau bombați și mai rău decât atât: purta lanțuri la gât. Era ca un câine de iad.”, potrivit Yahoo.

Mai mult, bărbatul susține că Iadul a fost mult mai rău decât și-ar fi putut imagina vreodată. „Am intrat chiar în centrul Pământului”, spune Johnson, care a continuat: "Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris. Îmi trezesc atâtea sentimente dificile când vorbesc despre asta. Am fost acolo și nu i-aș dori asta cel mai rău inamic al meu. Nu-mi pasă ce mi-a făcut. Nimeni merită asta.”

Johnson spune că există o secțiune din iad unde se cântă muzică. Preotul a declarat că a putut auzi piesa „Umbrella” a Rihannei și „Don’t Worry Be Happy” a lui Bobby McFerrin fiind folosite ca instrumente pentru tortură.

Pentru a înrăutăți lucrurile în mod semnificativ, corul demoni care interpretează aceste cântece le-a interpretat în mod deliberat incorect pentru durere maximă. „Fiecare cuvânt din fiecare cântec a fost făcut pentru a te tortura pentru faptul că nu te-ai închinat lui Dumnezeu prin muzică în timp ce erai pe Pământ”, a declarat Johnson.

Preotul spune că a reușit să se întoarcă spre corpul său fizic, dar nu va uita niciodată ceea ce a văzut. „Eram supărat pe Dumnezeu pentru că am făcut atât de bine în viața mea și am ajuns în iad”, spune el.

„M-am ridicat din iad și m-am întors pe Pământ – și Dumnezeu mi-a vorbit. El a spus: „Ai fost supărat în secret pe oamenii care ți-au făcut rău, ai sperat că-i voi pedepsi. Aceștia nu sunt oamenii tăi. Aceștia sunt oamenii mei. Vreau doar să te concentrezi pe sarcina pe care ți-o dau. Chiar dacă am făcut bine, lucrul pe care l-am avut în inima mea a fost lipsa de iertare pentru oamenii care mi-au greșit.”

