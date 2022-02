Un tânăr a crezut că are apă în urechi și a mers la spital. Medicii au dscoperit ceva complet neașteptat. Peste ce au dat

Un tânăr a decis să meargă la înot și, imediat după, a avut senzația că i-a intrat ceva în ureche. După trei zile în care a așteptat și situația nu s-a îmbunătățit, omul a decis să meargă la doctor, pentru un consult.

Nu mică a fost însă surpriza medicilor atunci când au văzut ce au putut să descopere în urechea pacientului. Povestea a făcut rapid înconjurul lumii.

Un bărbat a crezut că are apă în urechi și a mers la spital, dar medicii au făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Zane Wedding din Auckland, Noua Zeelandă. Bărbatul a mers la mijlocul lunii ianuarie să se bucure de un moment de relaxare la înot. Totuși, la scurt timp după, acesta a început să simtă că ceva nu este în regulă. Timp de trei zile, tânărul a considerat că, cel mai probabil, i-a intrat niște apă în ureche atunci când a fost la înot. S-a decis totuși să meargă la doctor pentru un control. I s-a dat un antibiotic, dar a considerat că e necesat să meargă și la un consult de specialitate, la ORL.

Citește și: Un tânăr simțea că îl doare urechea, așa că a mers la spital. Medicii au descoperit ceva greu de imaginat. Peste ce au dat

Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când s-a descoperit ce se afla în urechea pacientului, de fapt.

Zane Wedding a fost anunțat de către doctor că în interiorul urechii sale se află un gândac care între timp a murit, cel mai probabil la primul control, atunci când s-a introdus soluție cu o seringa pentru a curăța locul.

„Nu am mai văzut așa ceva până acum. Am citit despre asta, dar nu am văzut cu ochii mei”, a zis medicul, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Citește și: O tânără a mers la spital fiindcă tușea, dar medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat radical viața: „Nu am avut alte simptome”

„Am fost la înot și apoi am venit acasă. Am adormit pe canapea. Pe la miezul nopții m-am trezut cu urechea înfundată. La prima vizită la medic mi s-a dat antibiotic, s-a curățat urechea și mi s-a zis să folosesc un uscător de păr ca să scap de posibilul exces de apă din interior. Nu a ajutat. Apoi am simțit că ceva se mișcă înăuntru și am mers la alt medic, deja aveam probleme de auz”, a povestit Zane Wedding, surprins de cele întâmplate.

Povestea omului a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea, mulți fiind uluiți de cele întâmplate.

iUmor are premiera pe 11 februarie în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț, iar râsul e garantat în sezonul 12