O tânără a mers la spital fiindcă tușea, dar medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat radical viața: „Nu am avut alte simptome”

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Chloe Giradier, o tânără în vârstă de 23 de ani din Harrogate, North Yorkshire (Marea Britanie). În luna iulie, aceasta a început să aibă o tuse supărătoare și, fiindcă nu a trecut nici după multe săptămâni, aceasta a decis să meargă la medic.

Inițial s-a crezut că are Covid și a primit un tratament pentru tratarea simptomelor, dar când situația s-a agravat, tânăra a mers la spital și a primit un diagnostic necruțător, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna.

O tânără a mers la doctor crezând că are o simplă tuse, dar în scurt timp a primit o veste ce i-a schimbat radical viața

Chloe Girardier susține că a avut o răceală în luna iuliea și că de atunci s-a confruntat cu o tuse destul de neplăcută. Săptămânile au trecut și, fiindcă simptomele nu i-au trecut, femeia a vrut să meargă la doctor. I s-a refuzat programarea din teamă că ar avea Covid, dar i s-a prescris un tratament cu antibiotic, inhalatoare și pastile împotriva refluxului gastric. Totuși, starea nu i s-a îmbunătățit, ba dimpotrivă.

Citește și: Celine Dion a primit un diagnostic crunt. Vedeta cântărește doar 40 de kg

După cinci luni de tuse persistentă și șapte programări la doctor, britanica a început să observe faptul că începe să slăbească din ce în ce mai mult. Acesta a fost momentul în care a înțeles că ceva este suspect, așa că a cerut să i se facă o radiografie toracică și așa a reușit să afle ce anume îi cauza tusea, în tot acest timp.

Chloe Girardier a dezvăluit prin ce situație a trecut din cauza medicilor

La începutul lunii decembrie a acestui an, Chloe Girardier a primit un diagnostic dureros: limfom Hodgkin (o formă de cancer) ce necesită începerea tratamentului de chimioterapie chiar în preajma Crăciunului.

Citește și: Kathleen Osborne,femeia care a aflat simultan că e gravidă și suferă de cancer. Ce decizie drastică a luat în legătură cu corpul ei

„Tusea mea a început în iulie și nu a maid at niciodată înapoi. Vreau să fac plângere la adresa medicilor fiindcă simt că nu m-au luat îndeajuns de în serios din cauza vârstei și au presupus că nu am ceva grav. Am mai auzit de acest tip de cancer înainte, știu pe cineva care a avut și, din fericire, e una din cele mai ușoare forme de tratat. Sunt încrezătoare că mă voi recupera complet. Nu am avut alte simptome în afară de această tuse. Abia când am început să slăbesc mult, în luna octombrie, am început să îmi pun întrebări serioase. Nu-mi vine să cred că nu s-a gândit nimeni la asta și că a fost nevoie să cer eu să mi se facă o radiografie. Dacă nu făceam asta poate nici azi nu aveam un diagnostic”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Britanica spune că are de gând să facă tot ce îi stă în putință pentru a se vindeca și pentru a putea avea astfel o viață normală.