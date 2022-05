Un tânăr a deschis vechea consolă de jocuri, dar a făcut o descoperire neașteptată! Peste ce „comoară” a dat

Cuprins de nostalgia unui hobby din trecut, un tânăr a decis să își caute vechea consolă de jocuri. La scurt timp după ce a deschis-o, omul a făcut o descoperire ce l-a bulversat complet, iar imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Un tânăr a vrut să se joace la vechea consolă de jocuri, dar când a deschis-o a dat peste o adevărată comoară

Omul, care își spune DJ Limited în mediul online a povestit cum s-a întâmplat totul și dezvăluirile sale au uimit oameni din întreaga lume. Era o zi ca oricare alta atunci când tânărul a simțit nevoia să se joace pe vechea sa consolă de jocuri. Nu și-a imaginat însă că ceea ce avea să urmeze îl va lăsa fără cuvinte.

A găsit aparatul și, după ce a stat un timp pe gânduri, a ales să se joace un celebru joc cu mașini și condus în viteză. A deschis cutia cu CD-ul și acesta a fost momentul în care a dat peste o adevărată „comoară”. În cutia de plastic a jocului se afla suma de o mie de lire sterline, în bancnote de câte 20.

„Am vrut să îmi pun jocul în console ca să mă joc. A trebuit să folosesc televizorul bunicii, căci doar elm ai e compatibil. Am căutat jocurile, am ales unul și, când am deschis cutia, am dat peste 1.000 de lire sterline. Cel mai probabil am ascuns acești bani atunci când eram mai tânăr și am uitat complet de ei”, a mărturisit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Întâmplarea a fost dezvăluită prin intermediul unui clip video ce a fost apoi publicat pe TikTok și a devenit viral în toată lumea, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. În prezent, filmarea a adunat mai bine de trei sute de mii de vizualizări. Unii s-au amuzat și au zis că e doar o glumă, în timp ce alții au împărtășit experiențe similare.

