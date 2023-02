Un tânăr petrecea alături de prieteni, când a observat ceva ciudat la el. Dimineața următoare, a primit un diagnostic crunt

Phil Dobson, un tânăr în vârstă de 26 de ani, trăiește una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce a fost diagnosticat cu o formă de cancer pentru care nu există tratament. Bărbatului i s-a schimbat soarta într-o secundă în timp ce se afla la o petrecere alături de iubita sa și de mai mulți prieteni, transmite The Sun. După ce a mers la baie, lucrurile luat o întosătură uluitoare și totul de la o simplă nevoie fiziologică.

Un bărbat din Scoția a fost diagnoticat cu o boală incurabilă, după ce a participat la o petrecere. Ce a observat atunci când a mers la baie

La un moment dat în timpul petrecere, Phil a avut nevoie la toaletă și a simțit că nu poate să urineze, spune el. Cu toate acestea, tânărul a pus totul pe seama faptului că, pe parcursul zilei, băuse mai multe pahare de alcool.

El a încercat să treacă totul cu vederea, însă nu el nu a avut niciun succes la baie nici dimineața următoare când s-a întors acasă de la alergat. Cu toate că în rest, se simțea perfect, a început să se îngrijoreze și a decis să meargă la medic.

După mai multe teste, Phil a primit un diagnostic crunt de la medici. Acesta sufertă de un timp de cancer rar și incurabil, iar viața lui a luat o turnută neașteptată într-o clipă

„Simțeam continuu că am nevoie să merg la toaletă, dar nu a ieșit nimic. Nu m-am gândit nimic la asta pentru că băusem alcool pe parcursul zilei și am crezut că pot fi balonat. Dar în drumul de întoarcere spre casă, am început să transpir și nu puteam sta jos de durere”, își amintește el, potrivit sursei menționate.

Privind acum în trecut, acesta spune că, de fapt, primele semne au apărut în iulie 2021, când avea doar 24 de ani, dar nu s-a gândit niciodată că ar putea fi ceva atât de grav și nu le-a luat în seamă.

Înainte de a primit vestea suferă de cancer, medicii au făcut tot posibilul să îi golească vezica pentru că, în continuare, nu reușea de unul singur.

„Mi-au pus un cateter și au golit-o. Au scos aproximativ doi litri de urină - o vezică normală ar trebui să țină doar 500 ml. Am trecut prin dureri foarte mari pentru că rinichii mei nu filtrau. Am făcut un tomograf au descoperit că este o tumoră”

Phil își mai amintește că s-a simțit devastat după ce a aflat că, într-adevăr, suferă de o formă rară de cancer. Mai mult, acesta spune că a mai avut rude cu un diagnotic asemător.

„Am mai avut în familie pe cineva care a murit de cancer. Am fost determinatși am sperat că tinerețea va fi de partea mea. Deigur, și familia mea a fost devastată. Am fost foarte sănătos de-a lungul timpului, am făcut multe exerciții fizice și nu am avut afecțiuni medicale anterioare”, a ținut să precizeze tânărul, mai menționează sursa citată.

De atunci, Phil a trecut prim chimioterapie și tratament cu radioterapie pentru cancer. Deși medicii i-au spus că boala este incurabilă, aceste luptă în continuare și mai mult, este hotărât ca din luni iulie să se întoarcă la serviciu.

