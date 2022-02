Un tânăr s-a căsătorit cu iubita lui și în scurt timp au făcut și copii. Ce „secret” neașteptat a descoperit apoi despre femeie

Tânărul a surprins numeroase persoane din întreaga lume atunci când a dezvăluit ce descoperire complet neașteptată a făcut despre el și despre soția lui, chiar în timp ce preda o lecție la școală. Clipul video publicat de bărbat pe TikTok a devenit imediat viral.

Ce a descoperit un bărbat despre soția lui, chiar în timpul unei lecții de la școală

Aceasta este incredibila dezvăluire pe care a făcut-o un tânăr pe nume Jesse Stay din Utah (Statele Unite ale Americii). Bărbatul a întâlnit o tânără și, fiindcă relația mergea de minune și cei doi se iubeau, au decis să se logodească. În scurt timp, aceștia au făcut copii și au devenit astfel părinți.

Era o zi ca oricare alta atunci când Jesse Stay a decis să își facă arborele genealogic pentru a-l prezenta la o oră de curs de la școală, ca lecție. Totuși, situația s-a transformat într-o descoperire complet neașteptată, ce i-a uimit pe mulți.

„Eu și fosta mea eram logodiți atunci când am vrut să fac un arbore genealogic al familiei mele, pentru ora de istorie. Am început să caut și să găsesc rudele din generațiile trecute și i-am arătat și logodnicei mele. Aceasta a recunoscut unul dintre nume și, după ce am făcut niște calcule și niște verificări, a ieșit la iveală faptul că eram veri de gradul trei. Mai exact, tatăl ei îmi era mie văr de gradul trei, ceea ce îi face pe copiii noștri să fie veri de gradul patru. Suntem mormoni și, teoretic, în această religie, există totuși șansa de-a te putea căsători cu un văr de gradul trei”, a dezvăluit Jesse Stay, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Dezvăluirile inedite au fost făcute de către tânăr prin intermediul unui clip video publicat pe TikTok. Filmarea a adunat mii de vizualizări și numeroase comentarii și reacții din partea internauților. Așa cum era de așteptat, povestea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii. Potrivit acestuia, astfel de situații sunt prezente mai ales în comunitățile religioase mai restrânse.

