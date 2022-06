Un tânăr și-a luat ceva de mâncare, dar când a venit comanda a făcut o descoperire neașteptată. Poliția a venit imediat

Fiindcă îi era foame și avea poftă de ceva anume, omul a decis să își comanda mâncarea dorită, apoi a așteptat să îi fie adusă comanda. Totuși, când a privit mai atent, omul a făcut o descoperire complet neașteptată. În scurt timp, poliția și-a făcut apariția la fața locului.

Un tânăr și-a comandat ceva de mâncare, dar când i-a venit preparatul a făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat pe nume James Lewin în vârstă de 22 de ani din Newhaven, East Sussex (Marea Britanie). Împreună cu mama, sora și cu iubita lui, acesta a decis să meargă la un restaurant din zonă pentru a servi o anumită mâncare, ce se află pe lista lui de preferate.

După ce s-a uitat pe meniu, el și-a comandat produsul dorit și apoi a așteptat venirea comenzii. Totuși, când a văzut despre ce este vorba, omul s-a enervat din plin și a avut cea mai neașteptată reacție posibilă. Fără să mai stea pe gânduri, acesta nu doar că a pozat mâncarea și a publicat imaginile pe internet. În scurt timp a fost nevoie ca poliția să vină la fața locului.

Ce s-a întâmplat, mai exact? Comanda de mâncare a bărbatului nu a fost completă, adică porția de cartofi prăjiți nu a venit cu sosul menționat în meniu. Totuși, asta nu e tot. Clientul supărat a spus că acolo se serveau cocktailuri făcute din fructe mucegăite.

Cei de la restaurant au încercat să se apere și au spus că tânărul a fost anunțat încă de la început de faptul că lipsesc din stoc anumite produse, dar James Lewin a negat acest lucru și s-a revoltat. Când a refuzat comanda incompletă de mâncare, cei de la restaurant s-au oferit să îi returneze banii de pe nota de plată (adică 70 de lire sterline), fiindcă bucătarul „era prea obosit ca să gătească iar comanda” clienților.

„A venit mâncarea și, deși plătisem în plus pentru sos, acesta lipsea! Mă aștept că dacă plătesc pentru ceva să și primesc. Am așteptat peste o oră pentru mâncare, era zece seara și am fost anunțați că bucătarul nu repetă comanda, chiar dacă o greșise pe prima. Ni s-au dat banii de comandă înapoi și am văzut că tot personalul restaurantului era extrem de neprietenos. Așa ceva nu e posibil!”, a dezvăluit bărbatul, potrivigt metro.co.uk.

Ulterior, reprezentanții localului au chemat poliția, ca să calmeze spiritele. Oamenii legii au venit și au găsit o cale amiabilă de-a rezolva problema, fără să aplice sancțiuni.

