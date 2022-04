O femeie și-a comandat un burger și a vrut să mănânce, dar a descoperit ceva ce a uluit-o. Peste ce a dat când a privit mai atent

Fiindcă îi era foame, o tânără în vârstă de 25 de ani a decis să meargă la un celebru restaurant de tip fast food. Și-a comandat un burger și o porție de cartofi prăjiți și s-a apucat să mănânce. Câteva minute mai târziu, aceasta a făcut o descoperire neașteptată. Când a văzut peste ce a dat, clienta a fotografiat totul și imaginile au devenit virale.

Stephanie Baker și-a comandat meniul dorit, apoi și-a luat produsele și s-a așezat la o masă. Când a mușcat din burger, aceasta a făcut o descoperire complet neaștepată, ce a lăsat-o fără cuvinte. Întâmplarea a avut loc în Victoria (Australia), dar a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii.

Când a privit mai atent la buregrul comandat, tânăra a făcut o descoperire neașteptată, ce a lăsat-o fără cuvinte. Chiar în interiorul sandvișului, în felia de brânză ceddar, Stephanie Baker a descoperit o jucărie de plastic. Uimită de situație, australianca a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a filmat figurina, care îl reprezenta pe Jerry, celebrul șoricel din desenele animate. Clipul video a ajuns pe TikTok și a adunat mai bine de 1,7 milioane de vizualizări și numeroase comentarii de la oameni din întreaga lume.

Femeia a dezvăluit faptul că, inițial, a fost foarte supărată de descoperirea făcută.

„Primul lucru la care m-am gândit atunci când am găsit jucăria în burger a fost să pun mâna pe telefon, să filmez și să îi fac poze, ca să am dovada. Mi-am dat seama imediat de faptul că este vorba despre o jucărie ce se pune în meniurile pentru copii. Inițial am fost supărată și nervoasă, fiindcă era scârbos să găsesc ceva străin în mâncarea mea. Am arătat mamei și celor doi frați și toți s-a amuzat atât de tare încât au crezut că eu am pus totul la cale”, a dezvăluit Stephanie Backer, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Tânăra a explicat faptul că nu a dezvăluit incidentul celor de la restaurant și că a ales să dea mâncarea câinelui său.

Ulterior, după ce clipul video publicat pe TikTok a devenit viral, cei de la respectivul restaurant de tip fast food au contactat-o pe tânără pentru a-și prezenta scuzele și pentru a se revanșa.

