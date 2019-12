Lupta pentru libertate este vizibilă în București la 30 de ani de la Revoluție. Urmele gloanțelor descoperite pe o casă din centrul Capitalei

Urmele de gloanţe s-au descoperit la clădira monument istoric din faţa Palatului Telefoanelor, unde a funcţionat Teatrul Ţăndărică şi unde se află Pasajul Victoria. Clăirea pe Calea Victoriei nr 48-50 a fost construită în anul 1910.

Galerie foto- Revoluție 1989, Calea Victoriei

Pe 21 decembrie 1989, în ziua ultimului miting al lui Nicolae Ceauşescu, un tânăr de 25 de ani, Vasile Popa, student la medicină, a avut inspiraţia şi curajul să surprindă Revoluţia în imagini. Acest lucru l-a făcut de la fereastra apartamentului său, situat deasupra celebrului magazin Muzica din Calea Victoriei, care există şi în zilele noastre.

"Locuiam pe Calea Victoriei, deasupra magazinului Muzica, la etajul 1. Am stat acolo 20 si ceva de ani, din 1966. Vederea era spre Palatul Telefoanelor si putin si spre Piata Palatului. In dimineata mitingului din 21 decembrie, am plecat sa ma tund, dar nu am mai reusit sa ma intoc acasa pe drumul obisnuit. Intr-un final, cand am ajuns acasa, am inceput sa fac fotografii si am dat drumul la inregistrarea video cand vorbea Nicolae Ceausescu", povestește bărbatul.