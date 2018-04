Viața lui Alfie Evans, micuțul care e de un an jumătate în comă, atârnă de un fir de ață! A fost deconectat de la aparate! Copilul are dreptul să trăiască „artificial” sau să moară „cu demnitate”?

Medicii au luat această decizie după ce Curtea Supremă a Marii Britanii a decis să fie deconectat de la aparatele care îl mențin în viață, motivând că sentința este ”în interesul și spre binele” copilului.

Spitalul a deconectat aparatele aseară, la ora 21:17. Dar băiețelul s-a încăpățânat să nu moară, chiar dacă starea lui este în continuare foarte gravă. Și de această dată, părinții au fost copleșiți de valul de solidaritate a mii de oameni din întreaga lume. Sute de englezi au protestat aseară în fața Spitalului de Copii „Alder Hey” din Liverpool. Iar luni, Alfie a primit inclusiv cetățenia italiană, în încercarea de a fi salvat și transferat la un spital în Cizmă.

„Din respect pentru intimitatea lui Alfie și a familiei sale, nu vom emite nici o actualizare despre starea lui. Aceasta este practica noastră obișnuită și convenită cu toți pacienții noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului din Liverpool.

Press & Alfie’s Army waiting outside Alder Hey for Dad Thomas Evans to come out and give an update. Alfie’s been breathing without life support since around 9pm last night. The family will be heading to Manchester soon to hear Judge Justice Hayden discuss the case #HeartNews pic.twitter.com/KAgHG5Vk96