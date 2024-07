VIDEO | Ce a pățit un român care a mers la magazin să returneze pepenele necopt. Nu i-a venit să creadă că este adevărat

Un român a mers la un renumit supermarket să cumpere un pepene roșu, dar, când a ajuns acasă, a descoperit că acesta nu era copt. Clientul a mers înapoi la hypermarket pentru a returna produsul, iar ce s-a întâmplat acolo l-a lăsat mască.

Românul a mers la magazin să își facă pofta de pepene roșu, însă, când a ajuns acasă cu fructul după care tânjea, a avut parte de o surpriză neplăcută. Pentru că plătise produsul pe care nu avea cum să îl mănânce în aceste condiții, clientul a decis să se întoarcă la hypermarket cu pepenele și bonul fiscal pentru a-și cere banii înapoi. El a filmat totul și a distribuit pe rețelele de socializare, clipul devenind viral.

Ce răspuns a primit bărbatul din partea unei angajate, când s-a întors să returneze pepenele necopt

Bărbatul a luat pepenele necopt, l-a pus într-o sacoșă și a mers direct spre magazinul de unde luase produsul, cu dorința de a-l înapoia și de a-și primi banii înapoi. Nici prin cap nu îi trecea dacă se poate acest lucru, însă a zis să își încerce norocul.

„Mă duc la supermarket cu acest pepene, pentru că nu este copt, să văd dacă îmi dă banii înapoi pe el”, a spus românul.

Când a ajuns la magazin, acesta i-a arătat unei angajate pepenele și a întrebat-o dacă se poate returna. A primit un răspuns neașteptat, în opinia lui, din partea femeii.

„-Sărut mâna, am și eu o situație mai delicată. Am cumpărat pepenele acesta astăzi și nu știu cum procedăm cu el, pentru că nu e copt. Practic, am dat banii degeaba pe el. Am aici și bonul. Au mai fost oameni care au venit și au returnat pepeni?

-Din moment ce dumneavoastră l-ați cumpărat și nu este în regulă, obligația noastră este să vă dăm banii pe el.

-Serios? Așa simplu?”, a fost conversația dintre el și angajată.

Bărbatul și-a primit banii înapoi și a afirmat fericit: „14 lei sunt 14 lei. Nu credeam că e atât de simplu”

Cum au reacționat oamenii din mediul online

În secțiunea de comentarii, mai mulți oameni s-au regăsit în situația acestuia și l-au felicitat pentru curaj: „Felicitări, așa trebuie făcut! Eu, din păcate, am aruncat vreo șase”/„Eu, care am aruncat la greu în acest an, îmi vine să cumpăr acum doar ca să returnez”/„Drumul dus și întors e mai mult de 14 lei”/„Ceream 20 de lei extra pentru deranj”, au fost câteva dintre reacțiile internauților.

