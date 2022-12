Mugur Mihăescu a intrat în politică. În ce partid s-a înscris fostul „Garcea” din „Vacanța Mare”

Mugur Mihăescu, renumit pentru rolul „Garcea” interpretat în „Vacanța Mare”, s-a înscris în partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor). Anunțul a fost făcut chiar de George Simion într-o emisiune televizată. Ulterior, se pare că actorul, actual politician, a confirmat informația printr-un mesaj postat pe Facebook și vizualizat de DigiFm.

Mugur Mihăescu s-a înscris în partidul AUR. Ce a declarat despre decizia luată

Atunci când a fost întrebat de către o persoană care părea dezamăgită de asocierea sa cu AUR, Mugur Mihăescu a răspuns că este mândru că va face parte din partidul în care tocmai s-a înscris:

„În ceea ce privește AUR și platforma de merit crede-mă că oamenii de valoare vin către noi. Nu-i mediatizează nimeni, pentru că nu au interes. (...) Dacă tu personal nu crezi în proiectul AUR vino să ne cunoști, să vorbim, să discutăm ideile și soluțiile pe care le propunem și dacă vrei să ajuți și să te implici te aștept cu drag, atât pe tine cât și pe cei care tu crezi că merită să vină.”, a răspuns Mugur Mihăescu, potrivit aceleaȘi surse menționate mai sus.

Se pare că, în cadrul aceleași emisiuni, Mugur Mihăescu, care e, în prezent, antreprenor în Centrul Vechi al Capitalei, a comentat și atitudinea Austriei pe tema Schengen, explicând care sunt demersurile sale în acest sens, potrivit Adevărul.

Astfel, Mugur Mihăescu a decis să nu mai accepte plata cu carduri de la bănci austriece și solicită oamenilor să folosească bani cash. De asemenea, acesta a mai mărturisit că folosește bănci românești de o perioadă îndelungată de timp:

„Fiecare picătură contează. Picătură cu picătură se umple oala. Eu am conturi doar la bănci românești, întotdeauna am lucrat bine cu ele. Dacă clienții mei au carduri la bănci austriece, merg și scot cash de la bancomat. Nu am știut că și BCR este așa, dar se rezolvă într-o oră. Le spun angajaților să le spună clienților care au card BCR să meargă să scoată de la bancomat. Am fost în Viena, mi-a plăcut, nu-mi mai place. Putem să avem relații cu Austria, s-a dovedit, dar să își schimbe ei politicul, cum și noi trebuie să ștergem pe jos cu clasa politică de 33 de ani din România. Vreți să avem o Europă așa cum o clamăm, și doar o clamăm, unită? Poporul asta este format din homo sapiens, suntem bipezi. Noi de 33 de ani am vândut tot: justiție, industrie, termocentrale”, a spus Mugur Mihăescu la un post de televiziune, citat de sursele menționate mai sus.

