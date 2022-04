Cum arată fiica lui Mugur Mihăescu și cu ce se ocupă. Tânăra Ivona are succes în Marea Britanie

Pe Mugur Mihăescu îl cunoaște o țară întreagă, dar nu multă lume știe cum arată fiica acestuia. Tânăra Ivona este o femeie în toată firea deja și îi seamănă mult tatălui ei. Aceasta și-a dorit o carieră departe de România și a obținut-o.

Ivona Mihăescu este foarte activă pe rețelele de socializare, unde își ține a curent fanii cu activitățile sale de zi cu zi. Aceasta a publicat des fotografii alături de tatăl ei, iar asemănarea este izbitoare. Ivona s-a mutat în Marea Britanie și are o înclinație pentru limbile străine.

„Doresc să acord mai multă atenție familiei și comunității. La 55 de ani cât fac, pot să zic că m-am maturizat cât de cât. Eu i-am deschis fetei mele porțile educației, porțile bunului simț. Mai departe, cum își va așterne viața… E rândul fetei să-și aleagă singură drumul în viață. Cât zâmbește și e fericită. Nu știu ce a luat de la mine sau de la maică-sa, dar cert e că talentul pentru accente și limbi străine îl are chiar de la mine. Vorbește engleza ca o nativă. Nimeni din Londra nu știe că e din altă țară", a povestit Mugur Mihăescu, potrivit click.ro.

Iată ce spunea Mugur Mihăescu în urmă cu ceva timp despre fiica lui:

„Fiicei mele nu i-am interzis nimic cu desăvârșire. Pentru mine există o singură poruncă: „Nu face rău!”. Și dacă ea va înțelege această poruncă, dată de o morală și de o bună creștere, cred că a înțeles esențialul”, declara Mugur Mihăescu cu ani în urmă.

În momentul în care serialul a apărut pe tv, Mugur avea doar 22 de ani și nu avea de unde să știe că show-urile lor vor deveni atât de îndrăgite de public.

“Nevoia te învață”, explică Mugur, când vorbește despre experiența de la Vacanța Mare.

Artistului nu îi venea să creadă cât de repede de vindeau biletele la spectacole, în câteva ore. “Înseamnă că eram buni pe ceea ce făceam”, mai mărturisește Mugur.

Actorul a zis că și Radu Pietreanu scriau împreună textele și mai jucau cu alți doi colegi. Ei au semnat un contract cu un post de televiziune și au devenit astfel și mai cunoscuți cu programul lor din Ministerul Comediei.

Initial, fiind din Craiova, Mugur a stat în gazdă în Drumul Taberei și apoi și-a cumpărat apartament în capitală pentru că avea multe proiecte. În 2004 a construit casa în care stă acum. Despre personajele care au făcut istorie, Mugur povestește că sunt inspirate din realitate. Garcea a fost ideea lui Radu Pietreanu, inspirat după un polițist pe care îl știa din copilărie.

“Garcea a devenit personaj principal cu tonul lui Craioveanu”, spune Mugur despre crearea legendarului personaj.

În prezent, una dintre marile sale pasiuni este golful, sport pe care l-a învățat din întâmplare. Acum joacă zilnic golf și îi place foarte mult să și pescuiască. Actorul a fost să pescuiască chiar și în Suedia.

