Tot mai puține firme private. Numărul celor închise anul trecut a sărit de 100 de mii

Un număr de 101.601, de firme au fost radiate în decursul anului trecut, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie Agerpres.



Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 12.554 de firme (cu 3,68% mai puţine faţă de 2018) şi în judeţele Iaşi - 4.994 (plus 59,20%), Cluj - 4.009 (minus 0,37%) şi Prahova - 3.617 (plus 37,01%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 783, în creştere cu 29,21% faţă de anul anterior, Covasna - 823 (plus 38,32%) şi Giurgiu - 895 (plus 3,35%).



Scăderi ale numărului de radieri au fost înregistrate doar în Bucureşti (minus 3,68%) şi judeţele Harghita (minus 2,06) şi Cluj (minus 0,37%), în timp ce creşterile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Teleorman (plus 115,32%), Vaslui (plus 88,61%) şi Bistriţa-Năsăud (plus 85,27%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 29.935 (plus 32,93% raportat la 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit - 14.901 (plus 75,49%) şi construcţii - 9.408 (plus 43,02%).



În luna decembrie au fost radiate 6.582 de firme, cele mai multe în Bucureşti - 1.010 şi în judeţele Timiş - 331, Cluj - 324 şi Constanţa - 294, conform sursei precizate.