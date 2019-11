Alegeri Prezidenţiale 2019. Marcel Ciolacu și-a exprimat votul: „Aş vedea obligativitatea votului pentru români când ne alegem președintele”

„În sfârșit am reuşit printr-o lege de care eu personal sunt mândru ca şi în diaspora să se voteze normal, fără tensiuni si chiar sunt mândru de acest lucru, alături de toti colegii mei din toate partidele. Am reuşit să ne adunăm si sa depăşim toate orgoliile partinice şi să scoatem o lege foarte bună. Categoric prezenţa trebuie să fie peste 50 la sută, cat mai reprezentativi sa fie cei doi care vor intra in turul doi.”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu a adăugat că a votat cu speranţa unei Românii mult mai bune, mai liniştite.

„Nu în ultimul rând am votat cu persoana care a ajutat foarte mult orașul în care m-am născut şi județul Buzău”, a precizat el.

Sursa : news.ro