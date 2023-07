Ce venituri a încasat Traian Băsescu, fostul președinte al României, potrivit declarației de avere

Fostul președinte al României a reușit să strângă o avere consistentă, conform celei mai recente declarații a veniturilor sale. Află din rândurile de mai jos despre ce sume este vorba!

Traian Băsescu deține un apartament achiziționat în anul 2022 în București, dar și un teren intravilan, tot în București. El mai are o singură mașină, fabricată în anul 2012. În conturile curente are circa 40.000 de euro, 47.000 de lei și 6.000 de dolari.

