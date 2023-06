Cum arată femeia cu care e căsătorit noul premier al României. De ce refuză soția lui Marcel Ciolacu să se mute în București

Nou învestit în funcția de prim-ministru al României, Marcel Ciolacu aeste una dintre cele mai cunoscute personalități din domeniul politic. Până să primească această nouă funcție în stat, publicul nu a fost interesat de viața sa personală.

De când a devenit liderul Guvernului însă, mulți s-au întrebat cine este femeia care îl susține din umbră și cu ce se ocupă aceasta. Ei bine, Marcel Ciolacu este însurat cu Roxana Ciolacu de mai bine de 20 de ani.

Potrivit Substanțial, partenera de viața a noului prim-ministru este directorul unei societăți comerciale numită SC Lucia COM 94 SRL. Firma este afacerea familiei Ciolacu, în care însuși liderul Guvernului deține un pachet de 55% din acțiuni.

Marcel și Roxana Ciolacu au un fiu împreună. Andrei ar fi student la Medicină și ar fi la fel de discret precum mama sa, care s-a ținut departe de opinia publică, ba chiar ar refuza să se mute în Capitală alături de soț.

Roxana Ciolacu locuiește în Buzău. Este licențiată în chimie și lucrează ca inginer. Pentru a-și susține soțul aceasta se ocupă și de compania familiei, care a realizat o cifră de afaceri netă de 851.086 de lei și un profit net de 136.195 de lei, potrivit Capital.

Marcel Ciolacu face naveta între București și Buzău

Liderul PSD face naveta între Capitală și Buzău deoarece soția sa nu dorește să se mute în capitală. Se pare ca partenera i-ar reproșa că dedică prea mult timp carierei politice și că nu își canalizează atenția asupra familiei nici măcar când ajunge acasă.

"Canapeaua din sufragerie, stabilim ce vedem pe Netflix, eu continui pe telefon tot ce am de răspuns. Se mai enervează şi mă roagă să mai las telefonul să şi comunicăm. Într-una dintre zilele din weekend când ajung acasă, am nişte prieteni foarte apropiaţi cu care ne vedem", mărturisea Marcel Ciolacu, potrivit Viva.

"Ştiu că nu e uşor să fii femeie în România şi pe lângă rolul de mamă şi soţie să joci rolul de adevărat contabil al familiei. O răspundere grea, mai ales într-o perioadă dominată de crize sociale majore precum în ultimii 2-3 ani, cu pandemie şi război, care au apăsat tot mai puternic pe umerii femeilor. (…) Daţi-mi voie să mă înclin cu respect în faţa tuturor femeilor antreprenor din această ţară şi să le spun că noi, bărbaţii, le datorăm imens. Vin în faţa dumneavoastră nu doar ca bărbat, ci şi ca om politic, lider al unui partid pentru care egalitatea de gen, ca şi egalitatea de şanse, reprezintă o valoare fundamentală a stângii moderne", a spus Ciolacu la un eveniment organizat de CONAF.

Marcel Ciolacu, noul prim ministru al României, dezvăluiri inedite în Parlament

Premierul Marcel Ciolacu a povestit joi, la Parlament, detalii din viaţa sa, afirmând că a picat la Facultatea de Drept, că a condus numai maşini second hand şi că a lucrat ca muncitor.

"Nu am furat niciodată, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodată la DNA", a mai spus premierul. El a adăugat că a fost exmatriculat la doctorat, dar că îşi doreşte să termine studiile superioare după ce va ieşi din politică.

Marcel Ciolacu a fost întrebat ce maşină conduce, el afirmând că nu are maşină personală de cinci sau şase ani. A avut totuși Volkswagen şi Opel Cadet - pe care le-a vândut. Ciolacu, noul lider al Guvernului din România, a mai spus că maşinile au fost cumpărate la second hand din Germania: "M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania, cu familia".

Primul ministru a transmis presei că îşi va prezenta viaţa în detaliu, astfel încât să nu mai circule minciuni despre trecutul său.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a primit joi, 15 iunie, votul Parlamentului, cu 290 de voturi pentru şi 95 de voturi împotrivă. Din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, respectiv 465, au fost prezenţi 411 parlamentari. 385 de voturi valabil exprimate, din care 290 de voturi pentru şi 95 de voturi împotrivă.

