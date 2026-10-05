Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Povestea familiei sale și legătura specială cu Franța

Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasador la Paris și are o poveste de familie mai puțin cunoscută.

Luca Niculescu este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. Fost jurnalist cu o carieră de peste două decenii, ambasador al României în Franța și coordonator al procesului de aderare la OCDE, acesta are în spate și o poveste de familie mai puțin cunoscută. Legătura sa cu Franța a început cu mult înainte să ajungă diplomat la Paris.

Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu s-a născut la București și și-a construit prima parte a carierei în presă. Timp de peste două decenii a lucrat ca jurnalist, fiind cunoscut în special pentru activitatea în domeniul politicii externe și al relațiilor internaționale. A lucrat la RFI România, unde a ocupat inclusiv funcția de redactor-șef, și a realizat de-a lungul timpului emisiuni de televiziune. A colaborat, de asemenea, cu instituții media franceze.

După aproximativ 24 de ani petrecuți în presă, cariera sa a luat o direcție complet diferită. În 2016, Luca Niculescu a devenit ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța. A fost acreditat și în Monaco și Andorra și a rămas în diplomație până în 2022. După revenirea în România, a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

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Povestea mai puțin știută a familiei lui Luca Niculescu

Dincolo de CV-ul profesional, istoria familiei lui Luca Niculescu este una aparte. Premierul desemnat provine dintr-o veche familie de comercianți bucureșteni. Stră-străbunicul său, Luca P. Niculescu, fusese zaraf pe Lipscani și pusese bazele unei afaceri care avea să devină una importantă în România acelor vremuri: „Firma familiei, înființată de stră-străbunicul meu, Luca P. Niculescu, și care-i purta numele, devenise dintre cele mai importante din țară”, povestea Luca Niculescu într-un interviu acordat www.adevarul.ro.

Familia comercializa țesături și stofe și ajunsese să dețină și alte afaceri, însă venirea regimului comunist avea să-i schimbe radical destinul.

Bunicul lui Luca Niculescu a avut de suferit în timpul regimului comunist

Bunicul său, care purta tot numele Luca, studiase comerțul la Lausanne și Leipzig. După instaurarea regimului comunist, familia și-a pierdut o mare parte dintre proprietăți, iar casele i-au fost naționalizate.

Bunicul său a făcut închisoare în perioada comunistă, iar viața lui s-a schimbat complet. Deși avusese o educație aleasă și provenea dintr-o familie înstărită, a ajuns ulterior să lucreze inclusiv ca mecanic auto, potrivit mărturiilor făcute de Luca Niculescu pentru www.adevarul.ro. Există și o întâmplare pe care premierul desemnat a povestit-o cu umor. Bunicul le vorbea nepoților despre viața familiei de dinainte de comunism, iar Luca, copil fiind, a înțeles lucrurile în felul său și le-a spus colegilor de școală că bunicul său fusese „rege”. Povestea a ajuns la învățătoare, care i-a chemat pe părinți la școală.

A crescut într-o casă cu tablouri de Nicolae Grigorescu

Familia reușise să păstreze și câteva dintre obiectele pe care le deținuse înainte de naționalizare. În apartamentul în care Luca Niculescu și-a petrecut copilăria se aflau inclusiv tablouri semnate de Nicolae Grigorescu și Nicolae Vermont. Numai că, la acea vârstă, viitorul diplomat nu era impresionat de valoarea lor. După ce văzuse într-o altă locuință celebra carpetă „Răpirea din Serai”, și-a întrebat bunicul de ce familia lor nu avea una asemenea.

Tradiția neobișnuită din familia lui Luca Niculescu

Familia Niculescu păstrează și o tradiție legată de prenumele bărbaților. De la o generație la alta, numele Luca și Ion alternează. Bunicul său se numea Luca, tatăl său Ion, iar actualul premier desemnat a primit din nou prenumele Luca. Într-un interviu din 2015, acesta spunea că, dacă va avea un băiat, tradiția ar cere ca acesta să fie botezat Ion, conform www.adevarul.ro. Și pe linie maternă există o poveste interesantă. Mama sa provine din familia jurnalistului și scriitorului Anton Bacalbașa, astfel încât legătura lui Luca Niculescu cu presa are rădăcini inclusiv în istoria familiei.

Legătura specială a lui Luca Niculescu cu Franța

Franța ocupă un loc aparte în biografia lui Luca Niculescu, iar povestea a început cu mult înainte să fie numit ambasador la Paris. În casa familiei se vorbeau franceza și germana. Părinții și bunicii foloseau uneori limbile străine tocmai atunci când nu voiau ca cei mici să înțeleagă ce discută. Curiozitatea l-a determinat să înceapă să învețe franceza, povestea acesta pentru www.europafm.ro. Dar există și un motiv mult mai personal.

Și-a cunoscut bunica din Franța abia după Revoluție

Bunica sa paternă, Gety Iconomu, plecase din România la sfârșitul anilor ’60 și se stabilise în Franța. Din cauza regimului comunist, tatăl lui Luca Niculescu nu și-a putut vedea mama timp de peste două decenii. Nici Luca Niculescu nu a cunoscut-o până după căderea comunismului. Prima sa întâlnire cu bunica a avut loc la Paris, după Revoluție. Diferența dintre România acelor ani și capitala Franței l-a impresionat profund. Ulterior, și-a petrecut numeroase vacanțe în Franța, vizitând-o pe bunica sa până la moartea acesteia, în 2002. Peste ani, Parisul în care venise să-și cunoască bunica avea să devină orașul în care Luca Niculescu urma să reprezinte România ca ambasador.

Cum arăta Luca Niculescu în tinerețe. Avea plete și asculta Pink Floyd

Imaginea diplomatului este foarte diferită de cea pe care Luca Niculescu o avea în tinerețe. El povestea că purta plete și blugi rupți, spre nemulțumirea tatălui său, pe care îl descria drept un bărbat foarte elegant. Asculta rock, printre trupele preferate numărându-se Pink Floyd și Led Zeppelin, și urmărea Europa Liberă, conform www.adevarul.ro. Înainte de Revoluție nici măcar nu își imagina neapărat o carieră în presă. Fusese atras de istorie și încercase să intre la Facultatea de Filologie, la secția latină-greacă. După 1989, odată cu dezvoltarea presei libere, și-a îndreptat atenția către jurnalism.

De la jurnalism la Ambasada României la Paris

Au urmat peste două decenii în presă și apoi diplomația. Iar unul dintre proiectele de care Luca Niculescu a spus că este cel mai mândru din perioada petrecută la Paris a fost atribuirea numelui Reginei Maria a României unei porțiuni a Cheiului Senei.

Povestea are o încărcătură aparte dacă este privită prin prisma biografiei sale: copilul care învăța franceza pentru a înțelege conversațiile adulților, tânărul care ajungea la Paris după Revoluție pentru a-și cunoaște bunica și jurnalistul specializat în politică externă avea să devină, peste ani, ambasadorul României în Franța.

Acum, după jurnalism, diplomație și coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

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