Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost surprinși sărutându-se pe aeroport, înainte de plecarea la New York. Cum a început povestea lor de iubire.

Sărutul dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru a atras toate privirile. Povestea lor a început în urmă cu peste 20 de ani | Hepta

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au atras din nou atenția publicului după ce au fost surprinși într-un moment de tandrețe, chiar înainte ca președintele României să plece spre Statele Unite.

Cei doi au fost filmați pe pista aeroportului, unde s-au sărutat înainte ca Nicușor Dan să se îmbarce în avionul care avea să îl ducă la New York, acolo unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Momentul a fost inclus chiar în videoclipul publicat de șeful statului pe contul său oficial de TikTok, în care sunt prezentate imagini din vizita oficială în SUA, potrivit Mediafax și Libertatea.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment tandru înainte de plecarea în SUA

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Imaginile cu cei doi au apărut în debutul videoclipului dedicat vizitei la New York. În secvența filmată înaintea plecării, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru apar pe pista aeroportului, iar președintele își sărută partenera înainte de îmbarcare.

Ulterior, videoclipul prezintă mai multe momente din programul oficial al președintelui la New York, inclusiv vizita la Memorialul 9/11 și întâlnirile cu oficiali internaționali, potrivit Mediafax.

Nicușor Dan a transmis, în mesajul care însoțește imaginile, că România trebuie să fie prezentă în dialogul internațional și să construiască relații solide. Vizita are loc în perioada 21-25 septembrie, în contextul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, potrivit Digi24 și Adevărul.

Mirabela Grădinaru îl însoțește la New York, dar are și propriul program

Mirabela Grădinaru nu îl însoțește pe Nicușor Dan doar în calitate de parteneră de viață, ci participă și la o serie de evenimente desfășurate în marja Adunării Generale a ONU. În timpul deplasării la New York, ea a participat la discuții dedicate protecției copiilor în mediul digital și a susținut necesitatea unor standarde comune pentru siguranța acestora în mediul online.

Potrivit Adevărul, Mirabela Grădinaru a vorbit despre nevoia unei responsabilități comune între autorități, companii de tehnologie, școli și familii în ceea ce privește protejarea copiilor în mediul digital. În agenda sa de la New York se află și alte evenimente organizate în marja reuniunilor ONU.

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Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Povestea celor doi a început cu mai bine de 20 de ani în urmă, într-un context pe care Mirabela Grădinaru l-a descris drept o întâmplare. Era studentă și își cumpărase bilet de tren pentru a pleca acasă, la Vaslui. Planurile i s-au schimbat însă după ce o prietenă apropiată, întoarsă din Franța după o bursă Erasmus, a insistat să meargă împreună în Club A, în București. Mirabela a renunțat la călătoria cu trenul, iar în acea seară avea să îl întâlnească pe cel care avea să îi devină partener de viață, potrivit Digi24.

Întâlnirea a avut loc într-un club aglomerat și plin de fum, însă Mirabela a remarcat imediat ceva la Nicușor Dan. Ea a povestit că a atras-o felul în care acesta se comporta și se raporta la oamenii din jur. Era relaxat, avea o privire caldă și îi acorda atenție. Un alt detaliu pe care și-l amintea din acea perioadă era părul creț și mai lung al lui Nicușor Dan, potrivit declarațiilor făcute de Mirabela pentru Digi24.

Nicușor Dan a fost cel care a invitat-o la dans

Primul pas l-a făcut chiar Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a povestit că el a invitat-o la dans în acea seară, iar de acolo lucrurile au evoluat treptat. Deși întâlnirea a avut un rol important în povestea lor, Mirabela nu a descris începutul relației drept o situație de „dragoste la prima vedere”.

„Nu cred că a fost dragoste la prima vedere”, a explicat ea într-un interviu acordat Antena 3 CNN în mai 2025, precizând însă că între cei doi a existat „chimie” încă de la început. Mirabela a subliniat că iubirea nu a apărut instantaneu, ci a fost construită împreună, în timp.

Prima întâlnire a fost la un meci de hochei

Prima întâlnire a celor doi nu a fost una clasică. În locul unei ieșiri la film, teatru sau cofetărie, Nicușor Dan a invitat-o pe Mirabela la un meci de hochei. Pentru ea, experiența a fost complet nouă, întrucât nu mai fusese niciodată la un astfel de eveniment.

„A fost prima și ultima dată când am fost la un meci de hochei”, a povestit Mirabela, explicând că până atunci fusese obișnuită cu invitații la teatru, film sau cofetărie. Chiar și acest detaliu arată cât de neobișnuit a fost începutul relației lor, construit într-un mod diferit de întâlnirile romantice clasice.

Ce i-a spus tatăl Mirabelei după ce l-a cunoscut pe Nicușor Dan

Relația a continuat, iar Nicușor Dan a ajuns, la un moment dat, să îi cunoască familia partenerei sale. După prima vizită făcută împreună la părinții Mirabelei, în Vaslui, tatăl acesteia i-a transmis fiicei sale o concluzie simplă despre bărbatul pe care îl cunoscuse: „e un băiat bun”. Pentru Mirabela, acea apreciere a fost suficientă.

„Am construit împreună”. Cum descria Mirabela relația cu Nicușor Dan

În interviul acordat în mai 2025, Mirabela Grădinaru a vorbit despre relația cu Nicușor Dan ca despre una construită în timp, cu respect și cu implicarea ambilor parteneri. Ea a mărturisit că, deși au trecut prin perioade diferite și prin schimbări importante, cei doi au continuat să își construiască viața împreună.

Mirabela a explicat și că în familia lor a existat mult respect pentru obiectivele fiecăruia. În timpul campaniei prezidențiale din 2025, ea spunea că atunci când unul dintre cei doi are un obiectiv, celălalt încearcă să îl sprijine atât cât poate.

Doi copii și o perspectivă schimbată asupra relației

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii, Aheea și Antim. În interviurile sale, Mirabela a vorbit despre felul în care apariția primului copil i-a schimbat inclusiv perspectiva asupra relației de cuplu și asupra lucrurilor care contează cel mai mult în familie.

Înainte de a deveni mamă, Mirabela povestea că existau momente în care își dorea ca ea și Nicușor Dan să petreacă mai mult timp împreună sau să plece mai des în vacanțe. După apariția copilului, însă, prioritățile sale s-au schimbat, iar sănătatea și faptul că familia este împreună au devenit mult mai importante pentru ea, potrivit declarațiilor sale din 2025.

Cum este Nicușor Dan în rolul de tată

Mirabela Grădinaru a oferit și câteva detalii despre viața de familie și despre relația lui Nicușor Dan cu cei doi copii. Ea povestea că președintele nu este deranjat atunci când cei mici vin să îl îmbrățișeze cu mâinile murdare de mâncare, chiar dacă el este îmbrăcat în costum.

Mai mult, Mirabela a spus că Nicușor Dan nu se supără nici atunci când copiii intră în biroul lui și îi deranjează dosarele. Din contră, potrivit relatării sale, el privește aceste momente ca pe o parte firească a vieții de familie și spune că „asta înseamnă să avem copii”.

Mirabela a mai povestit că ea și Nicușor Dan au încercat să se ocupe cât mai mult singuri de creșterea copiilor. Mama ei, care lucra ca învățătoare în Vaslui, îi ajuta atunci când putea, însă cei doi își doreau să petreacă ei cât mai mult timp cu cei mici.

Inclusiv lucrurile aparent obișnuite au devenit importante pentru familie. Drumul făcut de Nicușor Dan împreună cu fiica lor către școală era privit ca un timp petrecut împreună, într-o perioadă în care programul public al actualului președinte devenise tot mai aglomerat.

Căsătoria, un subiect care a revenit constant în atenția publică

Relația celor doi a fost intens discutată și în timpul campaniei prezidențiale din 2025, inclusiv în ceea ce privește faptul că nu erau căsătoriți. Mirabela Grădinaru a vorbit atunci despre presiunea publică exercitată asupra cuplului și despre faptul că o eventuală decizie de a face acest pas ar trebui să aparțină celor doi.

În mai 2025, însă, Nicușor Dan a anunțat public că intenționează să se căsătorească cu Mirabela Grădinaru și că își dorește ca evenimentul să fie unul restrâns, în familie, nu un eveniment politic sau de imagine.

În informațiile publice disponibile în 2026, Mirabela este în continuare prezentată oficial și în presă drept „partenera de viață” a președintelui. În august 2026, inclusiv Administrația Prezidențială a publicat declarația ei de avere și de interese, la inițiativa celor doi, iar documentele au fost relatate de AGERPRES și Digi24.

Mirabela Grădinaru, alături de Nicușor Dan și după intrarea la Cotroceni

Viața familiei s-a schimbat radical după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Mirabela Grădinaru a rămas alături de el și a început să participe la tot mai multe evenimente publice, inclusiv la deplasări externe. În vara lui 2026, cei doi au fost împreună și la Summitul NATO de la Ankara, unde au participat la mai multe momente oficiale, potrivit Digi24.

La New York, rolul ei a devenit din nou vizibil. Pe lângă participarea la evenimente alături de președinte, Mirabela Grădinaru a avut propriul program, concentrat în special pe protecția copiilor și pe siguranța acestora în mediul digital.

Astfel, imaginile surprinse pe aeroport înaintea plecării spre Statele Unite oferă o ipostază personală rar întâlnită în timpul programului oficial al președintelui. După mai bine de două decenii de relație, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru continuă să apară împreună atât în momente oficiale, cât și în secvențe de familie, iar povestea lor a început, cu mulți ani în urmă, într-o seară în care Mirabela ar fi trebuit să urce în trenul spre Vaslui, dar a ales, la insistențele unei prietene, să meargă în Club A.