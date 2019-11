Cine este Raluca Turcan, vicepremierul din Cabinetul Ludovic Orban. Cum arăta la începutul carierei și cât de mult s-a schimbat de-a lungul timpului. Galerie foto

Între 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”, potrivit CV-ului său.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, spunea Turcan despre bursă.

Potrivit CV-ului, Raluca Turcan este cetăţean de onoare al Statului Nebraska, SUA.

Și-a schimbat radical învățișarea

La începutul carierei sale, Raluca Turcan apărea în public cu rochii și fuste asortate adesea cu bentițe. Însă, de-a lungul timpului, și-a modificat înfățișarea.

Poartă tunsori în tendințe și se îmbracă numai de la case celebre de modă. La un moment dat, designerul Cătălin Botezatu a spus despre ea că este cea mai bine îmbrăcată femeie din politica românească, surclasând-o pe Elena Udrea.

„Din punct de vedere vestimentar și al atitudinii, mi se pare extraordinar de bine îmbracată. Are atitudine, prestanță, poarta de cele mai multe ori haine de firmă”. a spus Cătălin Botezatu despre Raluca Turcan.

„Raluca Turcan este un model de eleganță feminină în politică, prin prisma faptului că, deşi poartă haine decente, nu arată niciodată bătrânicios, reuşeşte să îmbine piesele în trend cu cele clasice şi foloseşte întotdeauna haine din ţesături de calitate, fapt ce conferă rafinament ţinutelor”, a apreciat și Adina Buzatu.

Potrivit declarației sale de avere, Raluca Turcan deține bijuterii în valoare de 7.000 de euro.

Raluca Turcan este căsătorită din anul 2004, cu Valeriu Turcan, fostul purtător de cuvânt al fostului președinte Traian Băsescu. Ea și soțul ei au împreună un fiu în vârstă de 12 ani. Naș de cununie le-a fost Theodor Solojan.