Cum a răspuns Marcel Ciolacu când a fost întrebat despre media de la BAC: „Nu știu pe de rost” | VIDEO

Premierul României Marcel Ciolacu a spus că nu știe cu exactitate ce medie a avut la examenul de Bacalaureat, dar că aceasta a fost „suficient de bună”.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, a fost întrebat, de curând, cu ce medie a promovat examenul de Bacalaureat, în condițiile în care în ziua congresului partidului a spus că a obținut o copie legalizată după diploma sa de Bacalaureat din anul 1986, document pe care îl va face public într-o conferință de presă, potrivit hotnews.ro.

Răspunsul lui Marcel Ciolacu atunci când a fost întrebat de media de la BAC: „O să mă uit”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 septembrie, la Palatul Parlamentului, că a susținut examenul de Bacalaureat în anul 1986, după ce a terminat liceul şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu își mai amintește nota, după aproape 40 de ani.

„Nu ştiu în acest moment. O medie suficient de bună. Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu pe de rost, nu m-am uitat, o să mă uit. Alegătorii vor cunoaște acest aspect”, a răspuns Premierul Marcel Ciolacu unei întrebări legate de nota obținută la Bacalaureat.

Întrebat dacă nu consideră că alegătorii cărora le cere votul pentru funcția supremă în stat ar trebui sa știe acest aspect, Marcel Ciolacu a oferit următorul răspuns:

„Ba da, vor cunoaște acest aspect. Nu cred că ați avut vreodată un prim-ministru, ca și partener de dialog, care să stea în fața dumneavoastră la două-trei zile, să vă răspundă la toate întrebările. Deci categoric veți avea și acest răspuns (...) Am înțeles că s-a făcut un 544 (solicitare de informații de interes public pe baza legii 544/2001) așa că prefer ca autoritățile statului să dea răspunsuri”

Marcel Ciolacu: „Am căutat diploma de Bacalaureat am copia ei legalizată”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în data de 24 august 2024, la Congresul PSD în care a fost desemnat candidat la Președinție, că și-a căutat diploma de Bacalaureat și că are copia ei legalizată, potrivit edupedu.ro.

Atunci, Premierul României ar fi lăsat de înțeles că nu are diploma de Bacalaureat în original și că are doar o copie legalizată a acestui act de studii care ar putea dovedi că a absolvit liceul cu tot cu susținerea examenelor specifice.

„Am căutat diploma, am luat Bacalaureatul când am terminat liceul. Am copia ei legalizată. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă, așa era pe vremea aceea. După aceea am plecat în armată. Mi-am pus familia înainte. Nu pot să răspund la toate știrile inventate”, a spus Premierul Marcel Ciolacu, citat de G4Media.ro.

Candidatul PSD la Președinția României a explicat că a pus familia înaintea studiilor pentru o perioadă, ca explicație pentru diferența de câțiva ani între terminarea liceului și începerea facultății.

„Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Marcel Ciolacu la conferința de presă de după Congresul Național PSD, potrivit sursei citate.

Potrivit CV-ului de pe pagina Guvernului, Marcel Ciolacu a absolvit Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Buzău în anul 1986, actualul Colegiu Național „Mihai Eminescu” din Buzău și are doar diploma de absolvire, care nu este același lucru cu diploma de Bacalaureat, care atestă absolvirea învățământului liceal cu examene și care este singurul act de studii care permite accesul în învățământul superior, mai transmite edupedu.ro.