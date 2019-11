„Am luat-o cu căruța de la gară”. Cum și-a cunoscut Viorica Dăncilă socrii și de ce a fost certat soțul ei de părinți, atunci când le-a prezentat-o

„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraș. Venise de la oraș și am dus-o cu trenul și am luat-o cu căruța de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție”, a povestit Cristinel Dăncilă, citat de Mediafax.

Soțul Vioricăi Dăncilă a mai povestit că tatăl lui l-a certat puțin. Mai exact, l-a tras deoparte și l-a întrebat ceva.

„În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis... m-a tras deoparte și mi-a zis: «Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?». «Stai liniștit, tată, că o să vezi că da»”, a mai spus Cristinel Dăncilă.

Viorica Dăncilă a precizat că nu a avut o relație tensionată cu socrii săi și că a învățat ceva de la aceștia.