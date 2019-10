Viorica Dăncilă, despre motivul pentru care guvernul ei a fost demis! „PSD nu a pierdut pentru că opoziţia a fost puternică, ci pentru că...”

Viorica Dăncilă a spus, joi seară, care este motivul pentru care PSD a pierdut, iar guvernul condus de ea a căzut. Cauza nu ar fi aceea că opoziția a fost puternică.

„Sunt un om puternic, sunt lider de partid, sunt candiatul PSD pentru alegerile prezidenţiale. Un om puternic poate să îşi conducă partidul spre victorie. Lupta nu s-a încheiat, au câştigat o bătălie, dar nu au câştigat războiul”, a spus, joi seară, Viorica Dăncilă, la România TV.

Aceasta a explicat că ştia că va veni o zi în care va pleca de la Palatul Victoria.

„Mă îngrijorează ce se va întâmpla de mâine, ce va face viitorul guvern. Eu cred că ne-am făcut datoria. Am avut rezultate, nu performanţe, am avut o guvernare eficientă. Plec din funcţie, după un an şi 8 luni, şi am curajul să mă uit în ochii oamenilor pentru că am luat decizii pentru oameni, nu împotriva lor”, a mai spus Dăncilă.

Aceasta consideră că nu Opoziţia a câştigat, ci PSD a pierdut, pentru că a fost trădat.

„PSD astăzi în Parlament nu a pierdut pentru că opoziţia a fost puternică. PSD a pierdut pentru că a fost trădat de oameni care au făcut parte din guvernare şi apoi au plecat, oameni care au câştigat un mandat sub sigla PSD”, a afirmat premierul.

Aceasta a precizat că nu a oferit bani celor care vor vota moţiunea ce cenzură, în schimb Victor Ponta le-a oferit posturi de ministru.

„Nu s-a vorbit niciodată de mize financiare. Favoruri politice nu mi s-au cerut. Cred că au trădat pentru că li s-au promis... din partea Pro Romania. Victor Ponta le-a promis că le dă posturi de miniștri. Nu am oferit la nimeni post de ministru”, a mai spus Dăncilă, care a precizat că va cere Comitetului Executiv excluderea trădătorilor.

Dăncilă a afirmat că va fi preşedintele PSD până după alegerie prezidenţiale.

„Preşedintele partidului trebuie să fiu până după prezidenţiale. Nu îmi las echipa în vremuri mai grele. Poate mai sunt dintre cei care vând, ştiu că mai sunt unii care mai negociază cu domnul Ponta”, a precizat Dăncilă.

