Alegeri prezidențiale 2019. Dăncilă: "Vorbesc limba engleză şi înţeleg, dar nu vorbesc foarte bine"

Viorica Dăncilă a afirmat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că greşelile lui Iohannis nu au fost taxate.

"Mă uitam astăzi la câte greşeli, vă rog frumos luaţi discursul domnului Iohannis şi vedeţi câte greşeli a făcut. Nu am văzut pe nimeni să-l taxeze. De ce, pentru că sunt femeie? Sau că sunt prima femeie contracandidat, prima femeie care a intrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale? Uitaţi-vă pe ceea ce a spus domnul Iohannis astăzi şi o să găsiţi o grămadă de greşeli”, a susţinut liderul PSD.

Dăncilă a menţionat că înţelege limba engleză, dar nu vorbeşte foarte bine.

"Trebuie să vă spun un lucru, vorbesc limba engleză şi înţeleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumită greşeală, nu am vorbit în limba engleză, dar asta nu înseamnă că nu înţeleg sau că nu vorbesc limba engleză. Vreau să vă mai spun un lucru pentru că am văzut că a apărut foarte mult la spaţiu public acest aspect. Aproape toţi preşedinţii de stat vorbesc în limba lor pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Pentru cei care vorbesc limba engleză, franceză, germană am tot respectul, pentru orice limbă străină care o vorbesc, sunt o resursă umană valoroasă, dar decât să vorbeşti, pentru că am văzut interpretările din spaţiul public, mulţi au vorbit în limba engleză şi au vorbit împotriva României”, a mai declarat Dăncilă.