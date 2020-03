S-a aflat adevăratul motiv! De ce a demisionat Victor Costache din funcția de ministru al Sănătății

Într-un interviu recent, Victor Costache a dezvăluit care au fost motivele pentru care a luat această decizie.

"Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din guvernul pe care îl conduc, am făcut echipa și împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru, pe de altă parte o înțeleg și îi mulțumesc pentru bună colaborare pe care am avut-o”, a declarant premierul Victor Orban în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, la scurt timp după ce Victor Costache a renunțat la funcția de ministru al Sănătății.

Potrivit unor surse se pare că acest lucru a fost solicitat de Victor Orban.