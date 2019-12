Documente-bombă CIA despre dărâmarea lui Ceaușescu! Cine trebuia să îi ia locul dictatorului!

Andreea Sava a prezentat, în premieră, sâmbătă, la Descoperiți, documente CIA despre dărâmarea regimului lui Nicolae Ceaușescu care au fost declasificare recent, la 30 de ani de la Revoluția din 1989.

"Este vorba mai întâi despre un raport din 16 decembrie 1987, adică făcut imediat după revolta muncitorilor de la Brașov, care se numește 'Ways to think about winter in Romania', titrează Antena 3.