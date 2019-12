Eugen Tomac: Anul 2019 a fost un an plin de provocări, de tensiuni, de obstacole greu de depăşit. Am reuşit ceea ce părea greu de realizat. În 2020, obiectivul nostru este clar, ne propunem un PMP de +10%

”România, îţi mulţumesc! Anul 2019 a fost un an plin de provocări, de tensiuni, de obstacole greu de depăşit. Am reuşit, totuşi, ceea ce părea greu de realizat. Pentru mine este o onoare şi o responsabilitate imensă să reprezint ţara în Parlamentul European. Am reuşit să atingem acest obiectiv pentru că am fost uniţi şi am militat din convingere pentru programul “Uniţi in Europa”, gândit de Preşedintele Traian Băsescu”, a scris, marţi, pe Facebook, Eugen Tomac.

Acesta apreciază că PMP a reuşit să ofere ”românilor o alternativă credibilă şi la alegerile prezindenţiale, iar mesajul promovat de profesorul Paleologu va fi susţinut cu aceeaşi dăruire şi în 2020.”.

”Educaţia este cheia schimbărilor sănătoase în societatea românească.

Am pus hotărât umărul la scoaterea PSD din Palatul Victoria. Toţi colegii mei parlamentari au votat pentru căderea celui mai slab guvern din istoria recentă a României şi pentru instalarea Guvernului Orban. Mai avem încă foarte mult de muncă. Colegilor care fac parte din Guvernul României le urez succes. Sunt convins că echipa coordonată de Ioana Constantin, Romulus Iaru şi Clement Negruţ va face ce trebuie şi ce e bine pentru ţară. În 2020, obiectivul nostru este clar, ne propunem un PMP de +10%”, a mai scris Tomac.