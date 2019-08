Eurodeputaţii Alianţei USR PLUS consideră inacceptabile propunerile pentru postul de comisar european şi anunţă că nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica

Eurodeputaţii Alianţei USR PLUS au transmis, miercuri, că propunerile pentru postul de comisar european avansate de România sunt ”inacceptabile” şi anunţă că nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, dacă aceste nume vor ajunge la vot în Parlamentul European.

”Eurodeputaţii Alianţei USR PLUS consideră inacceptabile propunerile avansate de Guvernul României pentru postul de comisar european şi nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, în cazul în care una dintre aceste nominalizări ajunge la audierile din comisiile Parlamentului European. Atât Rovana Plumb, cât şi Dan Nica au un trecut care nu respectă criteriile de integritate considerate esenţiale de Alianţa USR PLUS pentru postul de comisar european şi un parcurs profesional care nu-i recomandă pentru o asemenea poziţie”, au transmis, miercuri, printr-un comunicat de presă, reprezentanţii Alianţei USR PLUS.

Reprezentanţii Alianţei consideră că cei doi ”au avut în ultimii ani declaraţii împotriva valorilor Uniunii Europene şi au promovat mesaje antijustiţie, sprijinindu-l constant pe Liviu Dragnea, condamnat pentru corupţie, din funcţiile publice pe care le-au ocupat”.

„Cei doi propuşi de Viorica Dăncilă au un trecut de politicieni penali care s-au sustras investigaţiilor şi judecăţii. Au scăpat de cercetări datorită colegilor din PSD-ALDE, dar asta nu le şterge faptele, ci doar adânceşte suspiciunile pe care procurorii le-au prezentat. Ne vom opune ca Nica sau Plumb să obţină această funcţie de înaltă reprezentare a României în Comisie şi vom prezenta toate argumentele noastre colegilor pentru a bloca nominalizăriletrimise de Dăncilă la Bruxelles”, a explicat Cristian Ghinea, copreşedinte al delegaţiei Alianţei USR PLUS în Parlamentul European.

Reprezentanţii Alianţei consideră că desemnarea celor doi pentru a ocupa o poziţie în Comisia Europeană formată de Ursula von der Leyen este, de altfel, ”împotriva asigurărilor cu privire la lupta împotriva corupţiei pe care preşedinta noii Comisii le-a punctat în discursul său în faţa Parlamentului European”.

„Dacă Guvernul Dăncilă va insista cu aceste nominalizări, noi vom utiliza toată influenţa pe care o avem atât la nivelul grupului Renew, cât şi prin informarea colegilor din celelalte familii europene, pentru a bloca aceste propuneri scandaloase. PSD nu a înţeles nimic din ultimele alegeri şi insistenţa lor de a continua cu acest gen de nominalizări va face imposibilă votarea lor şi va fi ruşinos pentru România un asemenea refuz la nivel european”, a declarat Dragoş Tudorache, copreşedinte al delegaţiei USR PLUS.

Potrivit Alianţei USR PLUS, Rovana Plumb a fost cercetată în dosarul prin care insula Belina şi braţul Pavel au fost transferate de la Apele Române la Consiliul Judeţean Teleorman, iar apoi concesionate către Tel Drum.

”Parlamentul s-a opus în toamna lui 2017, când ancheta era abia la început, ridicării imunităţii pentru începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb, acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, din poziţia de ministru al Mediului. Dan Nica, acuzat de DNA de fraude cu licenţe informatice în dosarul Microsoft, a scăpat de dosarul penal pentru că faptele s-au prescris”, au mai transmis reprezentanţii alianţei USR PLUS.

Confirmată cu un scor strâns de Parlamentul European (PE), germana Ursula von der Leyen lucrează la formarea noii sale Comisii, un exerciţiu ”delicat”, întrucât are de respectat exigenţele partidelor politice pentru a le obţine votul de învestire în octombrie, relatează AFP.

Sursa : news.ro