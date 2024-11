Fiul lui Nicolae Ciucă, apariție publică în premieră. Ce a spus Ștefan despre tatăl său

Nicolae Ciucă și-a adus fiul, pe Ștefan Bogdan Ciucă, la emisiunea electorală de pe Antena 3 CNN, miercuri seară, 20 noiembrie.

Fiul lui Nicolae Ciucă a avut prima apariție publică, la care a dezvăluit cu ce se ocupă. Ștefan a vorbit și despre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de la tatăl său.

Cum arată fiul lui Nicolae Ciucă

Ștefan Ciucă a stat în primul rând alături de mama sa, Cristina Maria Ciucă.

„Le mulțumesc. Le spun românilor, au fost tot timpul în umbra mea. Tot timpul au fost undeva unde i-am simțit aproape de mine. Nu au ieșit niciodată în față. Băiatul meu este pentru prima dată când apare la televizor și îi mulțumesc că a făcut acest gest”, a transmis Nicolae Ciucă în debutul emisiunii, cu referire la fiul său și la soția sa, citat de Libertatea.

Mai târziu,Ștefan Ciucă, fiul lui Nicolae Ciucă, în vârstă de 35 de ani, a preluat cuvântul și a explicat de ce nu a mai avut apariții publice până acum.

„În primul rând, avem serviciu, avem o familie de care să ne ocupăm, avem… pescuit, tocmai m-am întors de la pescuit… Mi se par mai importante decât să stăm în lumina reflectoarelor, inutil”, a spus Ștefan Bogdan Ciucă, potrivit sursei citate mai sus.

Fiul candidatului la Președinția României a dezvăluit că, în ciuda carierei militare urmate de părinții săi, el a ales profesia de programator. Lucrează de șase ani la aceeași companie străină și este mândru de ce face acolo: „Mă ocup de analiza datelor”, a precizat el, potrivit romaniatv.net.

Întrebat ce îl recomandă pe tatăl său pentru funcția de șef al statului, Ștefan Ciucă a spus că preferă să spună ce a învățat el de la Nicolae Ciucă.

„Cel puţin tinerii de vârsta mea cred că aşteaptă mai degrabă acţiuni decât mesaje electorale, poveşti, cred că suntem sătui cu toţii. Aş prefera să spun ce am învăţat eu de la tata. În primul rând, familia este centrul universului pentru fiecare dintre noi. În al doilea rând, am învăţat ce înseamnă dragostea pentru ţară, şi nu din aceasta mondenă, cum se întâmplă mai ales în perioadele astea şi la zilele naţionale. Am învăţat să fiu cinstit şi onest, să fiu punctual”, a zis Ștefan Ciucă, potrivit surselor citate mai sus.

Ce studii are Nicolae Ciucă

În anul 1985, Nicolae Ciucă promovează ciclul liceal la Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Trei ani mai târziu, a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

În 1995, promovează cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, în Facultatea Interarme, cu Specialitatea Arme Întrunite din București. În perioada 1990-2000, Ciucă urmează diverse cursuri de perfecționare, iar în 2003, devine doctor în științe militare cu teza Dimensiunea angajării Armatei României în operații întrunite multinaționale, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

În 2006, Nicolae Ciucă își continuă studiile în materie militară prin absolvirea unui masterat în Studii Strategice în cadrul Colegiului de Război al Forțelor Terestre din SUA.

Pe 18 ianuarie 2022, jurnalista Emilia Șercan a publicat un material în care arăta că părți semnificative din teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă sunt plagiate.