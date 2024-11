Cine este Călin Georgescu și ce se știe despre familia lui. Cum arată Cristela, soția candidatului la prezidențiale

Călin Georgescu este unul dintre cei mai activi candidați la alegerile prezidențiale 2024 în mediul online. Politicianul postează o mulțime de clipuri, mai ales pe Tiktok, cu scopul de a ajunge la cât mai mulți votanți.

Chiar dacă nu este foarte cunoscut, Călin Georgescu a fost propus de mai multe ori pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României, în 2010, 2011, 2012 și 2015.

În anul 2020, acesta a fost sugerat pentru numire în aceasta funcție, din nou, de către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), dar s-a retras în urma unor controverse. De altfel, el a fost asociat mult timp cu acest partid și cu diverse mișcări național-ortodoxe, fiind considerat un reprezentant al intereselor rusești în România din pricina declarațiilor sale proruse.

În 2022, Călin Georgescu chiar a fost numit președinte de onoare al AUR. Descoperă în rândurile următoare mai multe detalii despre candidatul la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Cine este Călin Georgescu și ce se știe despre cariera lui

În 1986, Călin Georgescu finaliza masteratul ”Îmbunătățiri Funciare” la Insititul Agronomic ”Nicolae Bălcescu” și se angaja ca inginer la IEELIF Făgăraș, jud. Brașov. În 1990, a început să lucreze la Departamentul de Eroziune a Solului din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare INCDIF – ISPIF București.

Un an mai târziu a fost numit șef al Biroului Senatorial pentru Mediu al Parlamentului României, iar în anul următor a devenit consilier al ministrului Mediului, Marcian Bleahu. În același an, a fost ales președinte al Asociației „Tineretul Ecologist din România”, funcție pe care a deținut-o până în anul 1996, iar în perioada 1997-1998 a îndeplinit funcția de Secretar General în ministerul Mediului, în mandatul lui Sorin Frunzăverde.

În 1999, Călin Georgescu devenea doctor în Pedologie. Potrivit CV-ului său, a deținut mai multe funcții de atunci:

septembrie 2021-prezent: cadru didactic asociat la Universitatea din Pitești

2016-prezent: consultant internațional pe probleme de protecția mediului și dezvoltare durabilă

2015-2016: director executiv, consilier special al directorului general ONU-Geneva 2011-2013: raport special al ONU pentru efectele adverse ale transportului de produse și deșeuri toxice asupra omului

2000-2011: director executiv la Centrul național pentru dezvoltare durabilă (CNDD)

2006-2012: director executiv la Institutul de proiecte pentru inovație și dezvoltare (IPID) 1996-1997, 1998-2008: manager proiect la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

2004-2005: director în Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

1997-1998: secretar general la Ministerul Mediului 1992: consilier la ministrului la Ministerul Mediului

1991: șef al Biroului senatorial pentru Mediu din Parlamentul României

1986-1990: inginer la Întreprinderea pentru Execuția și Exploatarea Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare (IEELIF).

Cu toate că nu a fost un om politic activ, Călin Georgescu a făcut parte în mai multe rânduri din aparatul administrativ, fie la Ministerul Mediului, fie la Ministerul Afacerilor Externe, numele său fiind vehiculat pentru ocuparea pentru funcției de prim-ministru al Guvernului României în anii 2010, 2011, 2012 și 2016.

În mai multe articole din presă, Călin Georgescu a fost criticat pentru declarațiile sale proruse, unii autori considerându-l chiar un reprezentant al intereselor rusești în România.

El a ajuns în atenția presei după mai multe declarații controversare, care i-au adus și un dosar penal.

În ianuarie 2022, la scurt timp după ce a fost prezentat de AUR drept președinte de onoare al partidului, Călin Georgescu a publicat un clip pe Facebook în care spune că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt eroi prin care „a trăit istoria națională, prin ei vorbește și a vorbit istoria națională și nu prin lachei de serviciu ai puterilor globaliste care astăzi conduc România vremelnic”.

Mai târziu, el a affirmat, într-o emisiune, că ei „au făcut şi fapte bune şi altele mai puţin bune, dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul şi, dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider. Istoria a fost mistificată şi sunt foarte mulţi oameni fabricaţi, iar puterea a fost luată pe bani în ultima perioadă, în ultimii 30 de ani”.

Călin Georgescu a mai declarat că „Zelea Codreanu s-a luptat pentru moralitatea fiinţei umane”. După aceste declarații, Parchetul General s-a sesizat din oficiu şi a deschis un dosar penal pe numele lui Călin Georgescu, confom Libertatea.

Mareșalul Ion Antonescu a fost condamnat la moarte în 1946 de Tribunalul Poporului și, la scurt timp, executat. Corneliu Zelea Codreanu a fost și el condamnat, oficial. Promovarea imaginii lor este, conform legilor în vigoare, pasibilă cu închisoarea până la 5 ani.

Ce știe despre familia lui. Cum arată Cristela, soția candidatului la prezidențiale

Călin Georgescu a venit pe lume pe data de 26 martie 1962, în București. Are un copil și în prezent este căsătorit cu Cristela Georgescu, o prezență activă în social media.

Cristela este expert welness, speaker motivațional și trainer holistic specializat în sănătatea naturală. Soția lui Călin Georgescu are competențe în nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică și terapii de echilibrare energetică.

Partenera candidatului la prezidențiale s-a specializat în economie și finanțe și are în spate o carieră de peste 20 ani în banking, management executive, dar și public speaking.

Cristela Georgescu a învățat la celebrul Institute for Integrative Nutrition, dar și la Departamentul de Stat pentru Educație din New York. În plus, a urmat cursuri și la Universitatea Cornell, Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție „Dr. T. Colin Campbell”.

De asemenea, a obținut brevete de la American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner) și Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist).

