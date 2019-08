Florin Cîţu: Datele în documentele pentru rectificarea bugetară sunt false! Toţi vinovaţii vor răspunde!

Senatorul PNL Florin Cîţu susţine că datele în documentele pentru rectificarea bugetară sunt false şi subliniază că toţi vinovaţii vor răspunde. În replică, PSD anunţă că va face o plângere penală împotriva reprezentanţilor PNL.

„Datele in documentele pentru rectificarea bugetara sunt FALSE! TOTI vinovatii vor raspunde! Angajatii din MFP si cei din CNSP care au MASLUIT datele rectificarii bugetare cu doua miliarde lei vor raspunde personal si penal. La fel si cei din Curtea de Conturi care au fost partasi la acest FALS in acte si la furtul din banul public”, a scris Cîţu pe pagina sa de Facebook.

Senatorul liberal precizează că Legea bugetului de stat a trecut prin Parlament şi a fost votată cu venituri de 159 miliarde lei şi un deficit de 18,7 miliarde lei după primele saşe luni.

„Documentele care insotesc rectificarea bugetara au FALSIFICAT aceste date. Aceste documente “arata” ca veniturile pentru prima jumatate a lui 2019 ar fi trebuit sa fie 157.6 miliarde lei (mai mici cu 1.4 miliarde lei fata de ce a fost votat in Parlament) si un deficit de 20.6 miliarde lei (mai mare cu 1.9 miliarde lei fata de cel votat in Parlament). ATENTIE! Orlando impreuna cu functionarii din finante si cei de la CNSP au MASLUIT datele din buget reducand veniturile programate si crescand deficitul programat. Mai clar, prezinta Parlametului si Presedintelui Romaniei DATE FALSE. Acest lucru se pedepseste cu puscaria conform art 8 din Legea raspunderii ministeriale”, avertizează Florin Cîţu.

El susţine că guvernanţii au făcut acest lucru pentru că au depăşit ţinta de deficit aprobată prin legea bugetului.

„Deficitul bugetar dupa 6 luni este de 1.94% din PIB mai mare decat cel programat de 1.83%. Prin FALSIFICAREA datelor au crescut deficitul “programat” la 2% din PIB si astfel executia arata un deficit mai mic. Daca nu faslificau datele erau nevoiti sa reduca chletuielile si sa aprobe o rectificare NEGATIVA”, scrie Cîţu.

Senatorul PNL precizează că, în condiţiile datelor reale din buget, „gaura la executia bugetara este de 10.4 miliarde lei in loc de 9 miliarde lei cat o prezinta documentele OFICIALE ale MFP”.

„FALS in acte. Sa fie mai clar. AU SUPRAESTIMAT veniturile in legea bugetului de stat pentru primele 6 luni cu 10.4 miliarde lei. Tineti minte ca le-am spus asta atunci cand s-a votat bugetul in Parlament si au negat. Acum avem inca o dovada ca au mintit. Este clar acum de ce Orlando si Dancila nu au semnat declaratia pe propria raspundere prin care confirmau ca datele din buget sunt reale? STIAU ca au FALSIFICAT datele din buget. STIAU ca vor FALSIFICA datele din executia bugetara”, adaugă senatorul.

Florin Cîţu menţionează că va trimite aceste date instituţiilor abilitate, precum şi Comisiei Europene.

„TREBUIE sa aflam ADEVARUL despre cat de mare este GAURA in urma JAFULUI celor de la PSD+ALDE. TREBUIE sa aflam cati bani au furat de la buget. Estimez ca vorbim de aproximativ 10% din PIB furat in ultimii doi ani si jumatate. Bani care au ajuns la PSD+ALDE”, încheie Cîţu.

În replică, PSD condamnă , într-un comunicat remis News.ro, „modul în care PNL dezinformează în mod conştient populaţia cu privire la rectificarea bugetară”.

„Declaraţiile din ultima perioadă ale unor lideri PNL care acuză Guvernul că ar fi «falsificat» datele financiare şi că ar fi «furat 10% din PIB» sunt de o gravitate deosebită şi intră sub incidenţa prevederilor Codului Penal privind comunicarea şi răspândirea în mod conştient de ştiri false care pun în pericol securitatea naţională. Aceste acuzaţii - lipsite de orice acoperire factuală şi formulate în mod iresponsabil de către PNL împotriva Guvernului - pot afecta încrederea investitorilor şi a cetăţenilor în datele financiare oficiale, fapt ce poate genera un impact negativ asupra economiei naţionale şi a climatului social”, susţine PSD.

Social-democraţii precizează că estimarea Guvernului privind veniturile ce vor fi încasate până la finalul acestui an a fost prezentată într-un document oficial, autentic, asumat de întreaga echipă guvernamentală.

„Afirmaţia că acest document ar fi fost «falsificat» de un membru al guvernului este o minciună, un atac politic absurd ce nu poate fi probat în niciun fel de către reprezentanţii PNL. De asemenea, acuzaţia că «aproximativ 10% din PIB s-ar fi furat în ultimii doi ani şi jumătate» şi că banii ar fi ajuns la PSD şi ALDE este contrazisă de toate rapoartele autorităţilor care au desfăşurat controale asupra modului în care au fost cheltuiţi banii publici. PNL dă dovada unui comportament ridicol şi a unei grave inconştienţe privind implicaţiile pe care un astfel de demers le poate avea. Prin urmare, PSD anunţă că va face o plângere penală împotriva reprezentanţilor PNL care au formulat şi au răspândit în mod iresponsabil astfel de informaţii, cunoscând caracterul fals al acestora şi efectele negative pe care le pot genera asupra economiei naţionale”, se mai arată în comunicat.

