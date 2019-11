Ludovic Orban anunţă numiri, cere structuri suple în ministere, spune că vrea să termine cu ”pilăraia”şi cere să fie daţi afară cei care nu şi-au exercitat funcţiile cum ar fi trebuit şi să fie verificate numirile în diplomaţie

Aveţi încredere că acest guvern este partenerul dumneavoastră în toate marile proiecte dezvoltare a României şi în toate demersurile de întărire a rolului României atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi pe plan internaţional şi de asemenea o garanţie a respectării cu sfinţenie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean român. Am luat decizia de a desemna în funcţia de secretar general al Guvernului pe domnul Antonel Tănase. De asemenea, de a-l numi în funcţia de şef al Cancelariei pe domnul Ionel Dancă. Ludovic Orban a enumerat priorităţile Guvernului: - În primul rând, organizarea alegerilor. ”Am luat decizia de a convoca în seara asta toate entităţile, Toate instituţiile responsabile pentru organizarea alegerilor pentru a vedea clar situaţia la zi şi pentru a putea lua măsurile care se impun pentru a asigura alegeri libere, corecte, care să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi care să permită exercitarea dreptului de vot pentru fiecare român”, a spus el. - De asemenea, domnul ministru al Economiei şi ceilalţi miniştri responsabili, în cursul zilei de mâine va trebui să convocăm Comandamentul de Iarnă pentru a vedea clar care este situaţia atât în domeniul energiei, cât şi în domeniul pregătirii infrastructurii de transport pentru iarnă. - ”Domnul ministru al Finanţelor aveţi o sarcină extrem de dificilă şi anume să pregătiţi rectificarea bugetară. Deja am primit semnale din partea foarte multor autorităţi locale că le lipsesc resursele financiare pentru a putea încheia anul în cele mai bune condiţii şi pentru a efectua toate plăţile. De asemenea, sunt foarte multe restanţe în ceea ce priveşte execuţia bugetară atât pe PNDL, unde se pare că este vorba de plăţi neonorate pentru situaţii de lucrări avizate de 5 miliarde. De asemenea, trebuie să vedeţi foarte clar situaţia cu rambursările de TVA pentru că este inacceptabil ca firmele private care au dreptul să beneficieze conform legii de rambursarea TVA-ului în termenul stabilit să fie pusă pe spinarea mediului privat prin nerambursarea TVA-ului în termenul stabilit nota de plată pentru cheltuielile nesăbuite pe care le-a generat fostul guvern”, a adpugat premierrul. El a indicat şi priorităţile generale ale membrilor Guvernului. ”Aseară m-am întors la ora nouă jumătate în Guvern şi nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înţeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru şi atâta timp cât ministrul sau premierul munceşte, orice om care este chemat să îşi achite şi să îşi atingă obiectivele care sunt stabilite trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru şi oamenii să înţeleagă să suntem în serviciul cetăţeanului şi că fiecare angajat al oricărei instituţii publice are această obligaţie de a îşi rezolva toate problemele pe care le au rezolvat. a subliniat Orban. ”Daţi drumul la audit şi fiţi pregătiţi după adoptarea Ordonanţei de Urgenţă pentru noi hotărâri de guvern de organizare şi funcţionare a fiecărui minister în parte. Gândiţi structuri suple, eficiente, păstraţi doar oamenii competenţi, doar oamenii dedicaţi servirii interesului public, oamenii care vor să participi alături de noi la aplicarea programului de guvernare. Cine e leneş, cine s-a obişnuit să îşi ia leafa fără să facă nimic, va trebui să plece mai devreme sau mai târziu”, a cerut premierul. ”Vă cer să opriţi toate concursurile, simulacrele de concursuri la care s-a dat drumul pe ultima sută de metri de acest guvern. De asemenea, domnul ministru de externe vă rog să analizaţi cu mare atenţie modul în care au fost făcute numirile pe poziţiile diplomatice de consuli generali, de consuli, să verificaţi în ce măsură s-au îndeplinit condiţiile legale, să îi rechemaţi imediat pe aceia care au fost trimişi fără să aibă nicio legătură cu diplomaţia şi cu misiunile pe care trebuie să le exercite personalul diplomatic. În mod evident, în toate domeniile trebuie deblocate toate situaţiile care există în marile proiecte de infrastructură, de la spitalele regionale, domnul ministru al Sănătăţii, în domeniul transporturilor, trebuie deblocate şi accelerate toate procedurile şi de asemenea împinse înainte de toate proiectele să se deruleze cu cea mai mare viteză”, a mai cerut Ludovic Orban. ”De asemenea, este foarte important să demarăm procedura de curăţare a instituţiilor publice de aceia care au ocupat funcţii de demnitate publică şi care nu şi-au exercitat funcţiile aşa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii şi aştept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor general şi a celorlalte categorii de funcţii care depind de ministru şi de premier pentru că trebuie să readucem competenţa, profesionalismul, integritatea în fruntea instituţiilor publice, să terminăm odată cu pilăraia, cu nepotismul. Am semnat ieri nişte decizii, băiatul lui…, băiatul lui…, băiatul lui… şi aşa mai departe. Se vor vedea public în momentul în care vor fi publicate în Monitorul Oficial”, a conchis şeful Guvernului.

Sursa : news.ro