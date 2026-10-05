Meseria pe care ar fi avut-o Luca Niculescu dacă nu cădea comunismul. Premierul desemnat avea cu totul alte planuri în 1989

Luca Niculescu avea cu totul alte planuri înainte de Revoluție. Ce meserie ar fi avut premierul desemnat dacă regimul comunist nu ar fi căzut.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu premier. Este fost jurnalist, diplomat și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Luca Niculescu este omul care coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Nominalizarea lui Nicușor Dan vine după alte patru propuneri de premier în cele cinci luni fără guvern.

Luca Niculescu nu plănuia să devină jurnalist

Luca Niculescu a fost jurnalist pentru 24 de ani, însă nu acesta era planul. Premierul desemnat a povestit într-un interviu acordat pentru România Actualități că a susținut examenul de admitere la Facultatea de Filologie, la secția latină-greacă, în ultimul an al regimului Ceaușescu.

Luca Niculescu a declarat că dacă nu ar fi fost jurnalist, voia să devină diplomat, iar dacă nu ar fi căzut regimul comunist, ar fi vrut să fie profesor.

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Luca Niculescu a vorbit și despre traseul profesional pe care l-ar fi văzut. Fostul jurnalist declara că se vedea repartizat la început în afara Bucureștiului și că, probabil, ar fi avut o poreclă dată de elevi pentru că purta ochelari.

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Într-un interviu acordat pentru Adevărul, Luca Niculescu a spus de ce nu considera jurnalismul o opțiune în perioada regimului comunist. Premierul declara că nu i-ar fi făcut să lucreze într-o presă controlată.

A povestit și că îi plăcea istoria și că s-ar fi gândit să studieze la Facultatea de istorie, însă bănuia că ar putea avea probleme. Familia lui Luca Niculescu s-a trezit cu proprietăți confiscate și nu crede că ar fi fost acceptat la Istorie.

Momentul în care și-a schimbat direcția

Luca Niculescu declara că a decis să devină jurnalist după decembrie 1989, atunci când a apărut presa liberă. În plus, străbunicul mamei sale, Anton Bacalbașa, a fost scriitor și jurnalist. N.D Cocea era rudă cu bunica lui, iar Luca Niculescu spunea că, probabil, la nivel inconștient, aceste lucruri au contat.

Luca Niculescu a urmat a urmat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1995 și a început să lucreze la Radio Delta (devenit ulterior RFI România) din 1992, potrivit mediafax.ro. A fost redactor-șef al RFI România și a realizat emisiuni de politică externă înainte să devină diplomat.

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