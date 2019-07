Vicepremierul Mihai Fifor a fost numit ministru interimar al Afacerilor Interne, după demisia lui Nicolae Moga.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei prezidenţiale remis News.ro, preşedintele Klaus Iohannis a semnat, marţi, decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului şi decretul prin care se desemnează Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ca ministru al afacerilor interne, interimar.

Nicolae Moga a demisionat de la Ministerul de Interne la câteva zile de la numire.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al Guvernului României, doamna Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituţii în urma activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi, care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi”, a declarat Moga, marţi, la anunţarea demisiei. El a precizat că retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru minister.

Sursa : news.ro