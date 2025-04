”Soacra” lui Nicușor Dan a vorbit în cadrul unei emisiui despre relația fiicei sale cu primarul Capitalei. Iată ce a spus despre Nicușor Dan.

Ce părere are mama Mirabelei Grădinaru despre Nicușor Dan | Hepta, Youtube

Mama partenerei lui Nicușor Dan a vorbit miercuri în cadrul unei emisiuni televizate despre familia fiicei sale.

Ce părere are ”soacra” lui Nicușor Dan despre acesta. Doamna Liliana dă din casă despre primarul Capitalei: „Nu sunt mulțumită”

Liliana, mama Mirabelei Grădinaru, a intrat în direct la emisiunea moderată de Mihai Gâdea, „Un președinte în fața națiunii”, de la Antena 3 CNN. Aceasta și-a spus nemulțumirile cu privire la relația fiicei sale cu Nicușor Dan. De asemenea, a vorbit și despre personalitatea primarului general și a spus ce crede despre candidatura la prezidențiale.

Mihai Gâdea a spus în spirit de glumă că nunta poate avea loc și la Cotroceni, iar mama partenerei lui Nicușor Dan a răspuns răspicat: „Da.”

Aceasta își dorește foarte mult să își vadă fiica mireasă, dar chiar și așa nu are intenția să îi forțeze să facă pasul cel mare dacă nu își doresc și ei: „E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc.”

Doamna Liliana și-a amintit și prima întâlnire cu Nicușor Dan, acum 20 de ani. Aceasta are o relație specială cu cel care îi este sprijin și familie fiicei sale. A dezvăluit că l-a plăcut din prima clipă și că îl consideră fiul ei.

„Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spun? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a declarat doamna Liliana.

Deși îl consideră un ”ginere” bun și un bun candidat la prezidențiale, mărturisește că nu este un împătimit al gătitului, dar că nici nu este pretențios. Totodată, doamna Liliana spune că este un bărbat „econom”, însă a subliniat că nu este deloc zgârcit.

„În bucătărie nu prea face, dar nu are timp să facă. Când mine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, menționează ea. „Nu are timp să mănânce prea mult acasă.”

Mama Mirabelei a precizat că atacurile care îl au ca țintă pe acesta, mai ales în campania electorală, o fac să sufere și i-a luat apărarea primarului general.

„Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristor a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a spus doamna Liliana.

Totodată, femeia a avut și câteva cuvinte de susținere pentru tatăl nepoților săi:

„Deci în campanie îi doresc să fie în continuare la fel de puternic, onest, să meargă în continuare cu această valoare foarte importantă onestsitatea, iar dacă va ajunge președinte să schimbe ceva. Am vrea din tot sufletul ca poporul acesta să respecte administrația prezidențială dacă va merita acest lucru pentru că până acum poporul și-a pierdut respectul față de conducerea țării, față de politicieni. Observați cum s-a ajuns în Parlamentul României atâtea persoane nepregătte, nu știu ce caută acolo. Și să mai dispară minciuna, corupția”, a transmis ea în cadrul emisiunii moderate de Mihai Gâdea.

