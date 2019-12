Ludovic Orban, despre declarația lui de avere controversată! Ce explicație a dat. „Sunt un om simplu, chiar auster”  

Ludovic Orban a declarat că este un om simplu și are cheltuieli ca toți ceilalți oameni. A precizat că în cariera lui de 30 de ani a trăit strict din indemnizația primită pentru funcțiile publice deținute.

„Sunt un om simplu, chiar auster, și cheltuielile pe care le fac sunt cele pe care le face orice om normal. Sigur că în viață ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Întotdeauna trăiești din venitul pe care-l încasezi pe parcursul unui an, dar și din veniturile pe care le-ai avut anterior.

Lucrul cel mai important e că ați putea să vedeți și în declarația mea de avere. Eu sunt după 30 de ani de carieră în viața publică, perioade în care am deținut funcții extrem de importante în statul român. De la viceprimar general al Capitalei, ministru al Transporturilor, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, parlamentar, prim-ministru. Și ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut. Acesta e lucrul cel mai important, faptul că au existat perioade în care nu am înregistrat venituri", a spus Ludovic Orban.