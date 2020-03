Orban anunţă oficial demisia lui Victor Costache de la Ministerul Sănătăţii: Regret demisia domnului ministru. Pe de altă parte, o înţeleg. Îl propun la MS pe secretarul de stat Nelu Tătaru

”Domnul Victor Costache şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru al Sănătăţii, din motive profesionale şi personale. Am luat act de această demisie. Îi voi transmite preşedintelui României această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care-l conduc, am făcut echipă şi am luat o serie de decizii importante pentru sistemul medical. Regret demisia, dar o înţeleg şi îi mulţumesc pentru buna colaborare. Îi voi propune domnului preşedinte pentru funcţia de ministru al Sănătăţii pe domnul Nelu Tătaru”, a declarat Orban. El a precizat că Tătaru face parte din echipa de la MS, a fost, este şi va fi în prima linie a bătăliei contra coronavirus, stabileşte foarte bine strategiile şi planul de măsuri. ”L-am informat asupra intenţiei mele, urmând să revină în Bucureşti”, a precizat premierul. ” Rămânem concentraţi pe toate obiectivele stabilite: creşterea vitezei de derulare a anchetelor, întărirea DSP-urilor, respectarea regulilor de carantină şi izolare, efectuarea tuturor operaţiunilor la timp”, a dat asigurări prim-ministrul. ”Urmărim creşterea capacităţii de diagnosticare: INSP, în baza recomandărilor venite de la CE, a instituit un sistem de diagnosticare, stabilind priorităţile de diagnosticare - aplicăm aceste reguli care sunt stabilite de INSP. Urmărim apărarea spitalelor, procurarea de urgenţă a materialelor necesare pentru a asigura protecţia personalului, indiferent în subordinea cui sunt. Avem prioritate zero achiziţia de materiale necesare pentru a proteja angajaţii şi pacienţii din spitale”, a precizat şeful Executivului. Ludovic Orban a precizat că autorităţile pun în practică planul de pregătire a spitalelor pentru tratarea pacienţilor infectaţi. ”Gradual preăptim toate spitalele din planul strategic pentru tratarea pacienţilor COVID 19. Îi asigur pe români că Guvernul, MS, toate instituţiile îşi fac datoria cu devotament şi au obiectivul de a apăra viaţa şi săntatea cetăţenilor”, a conchis premierul.

Sursa : news.ro