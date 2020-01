Orban, despre majorarea alocaţiilor: Cel mai probabil soluţia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până când vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat

Orban a fost întrebat, vineri, dacă a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre majorarea alocaţiilor.

"Am discutat, poziţia preşedintelui este firească. V-a spus că intenţia domniei sale este aceea de a promulga legea. Sigur noi suntem puşi într-o situaţie în care, şi dacă am vrea, nu am putea majora alocaţiile, cel mai probabil soluţia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până când vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat. Aici ştiţi foarte bine că nu se poate face lucrul acesta decât la rectificarea bugetară, care nu se poate face decât după data de 1 iulie", a spus Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că la acest moment nu are de gând să refuze promulgarea legii care dublează alocaţiile pentru copii, precizând că aşteaptă soluţii de la Guvern, pentru că este vorba despre nişte sume care nu sunt prevăzute în buget.

”La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar încă se află în analiză în aşteptarea unor lămuriri suplimentare din partea Guvernului. Sunt nişte sume care nu sunt prinse în buget şi Guvernul va trebui să vină cu soluţii”, a declarat Iohannis, întrebat dacă va promulga legea care dublează alocaţiile pentru copii.