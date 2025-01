Marcel Ciolacu și-a făcut primul „tatuaj”. Cum a putut să apară în mediul online, în noaptea dintre ani

Marcel Ciolacu a vrut să transmită un mesaj clar românilor și a ales un mod cel puțin inedit. Premierul României a publicat pe Tik Tok un videoclip în care dezvăluie ce promisiune electorală și-a „tatuat” pe mână.

Marcel Ciolacu și-a luat prin surprindere urmăritorii din mediul online după ce a publicat un videoclip în care a anunțat că se „tatuează”. Premierul României este foarte activ în mediul online în ultima perioadă și nu ratează niciun trend. Astfel, în contextul noilor măsuri luate de Guvern, acesta a vrut să transmită un mesaj clar și a ales un mod complet inedit.

Marcel Ciolacu și-a notat promisiunea electoară pe mână

Cu doar câteva înainte de finalul anului, Marcel Ciolacu a publicat un videoclip în care apare „tatuat”. În videoclipul de pe TikTok, el apare cu mâneca de la cămașă ridicată, în timp ce dezvăluie un scris pe mâna stângă.

„Nu se mărește TVA-ul”, și-a scris Premierul pe mână, printr-un tatuaj temporar, însă. De asemenea, pe fundal, se poate auzi și declarația originală a premierului din toamnă, când acesta a răspuns îngrijorărilor legate de posibilele creșteri de taxe și impozite.

„Nu se măreşte TVA-ul. Vă spun, mă tatuez pe mână, nu se măreşte TVA-ul. Nu va creşte nicio cotă unică. Va rămâne 10% pe venit. Cum să crească cota unică pe venit de la 10% la 16% când noi avem cea mai mare impozitare a muncii la venituri mici şi medii din Europa? Ce om normal, la cap, ar face acest lucru?”, spunea acesta pe 28 octombrie 2023, la finalul summitului Autorităţilor Publice Municipale din România.

Marcel Ciolacu, mesaj de Anul Nou pentru români

În plus, Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marţi seară, în mesajul de la finalul anului, că a încercat să facă tot ce a putut ”pentru a pune lucrurile în ordine”, adăugând că 2024 a fost plin de provocări şi amintind de reuşite precum intrarea completă în Spaţiul Schengen. „Ştiu că pe mulţi dintre voi v-am dezamăgit”, a arătat Ciolacu.

”2024 nu a fost un an uşor, dimpotrivă - a fost un an plin de provocări. Un an în care de fiecare dată când credeam că am mai rezolvat o problemă apărea alta, la fel de gravă şi la fel de urgentă. Vă mărturisesc acum, în ultimele ore ale acestui an, că am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă pentru a pune lucrurile în ordine. Un singur gând a stat în faţa fiecărei decizii luate: să-mi respect promisiunile făcute vouă, celor care mi-aţi acordat încrederea şi să fac lucrurile cum trebuie”, a arătat Marcel Ciolacu, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire la succesul obţinut cu privire la intrarea României în Spaţiul Schengen.

„Împreună, am avut câteva reuşite mari, iar cea mai mare a fost că – în sfârşit! – ni s-a făcut dreptate şi de la miezul nopţii putem circula liber, pe orice cale, în spaţiul Schengen. Ştiu că nu am reuşit de fiecare dată să mulţumesc pe toată lumea. Ştiu că pe mulţi dintre voi v-am dezamăgit. Am ales însă ca, de fiecare dată, să iau acea decizie corectă pentru România şi pentru români. Într-adevăr, puteam alege calea simplă, puteam alege să intru în corul populiştilor. Dar asta ar fi însemnat să pun viitorul nostru, al tuturor românilor, în pericol. Şi asta nu aş putea să fac niciodată!”, a susţinut premierul.

El a transmis şi ce îşi doreşte de la anul viitor: ”Sper ca anul 2025 să fie un an mai bun, un an în care să reuşim să trecem peste toate obstacolele, să finalizăm proiectele începute, să continuăm să creştem economia şi nivelul de trai. Şi sper că, împreună, putem face din România ţara pe care cu toţii ne-o dorim! La mulţi ani tuturor!”.