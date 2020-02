Orban, despre ordonanţa privind alegerile anticipate: Cine respinge această ordonanţă nu vrea să se respecte termenele constituţionale. Putem ataca la Curtea Constituţională, avem multe soluţii

"În Camera Deputaţilor se va lua decizia, care e Cameră decizională. OUG pe care am dat-o, am dat-o din motive extrem de temeinice şi de solide şi este indispensabilă pentru organizarea în bune condiţii a alegerilor anticipate. Cine respinge această ordonanţă nu vrea să se respecte termenele constituţionale privitoare la organizarea alegerilor anticipate şi nu vrea să se deruleze în bune condiţii aceste alegeri anticipate. Avem soluţii, nu ajunge o lege să fie promulgată aşa repede, putem ataca la Curtea Constituţională, avem multe soluţii. Sunt convins că această reglementare este necesară şi nu are nimic neconstituţional”, a declarat Orban. Întrebat ce va discuta cu preşedintele Klaus Iohannis la întâlnirea programată la ora 17.00, Orban a spus că se va discuta ”orice subiect important despre România”. "Cunoaşteţi foarte bine că între preşedintele României şi Guvernul pe care îl conduc este o relaţie de colaborare, de parteneriat, ne consultăm pe toate temele importante astfel încât să avem deciziile, soluţiile cele mai corecte. (...) Vom discuta despre orice subiect important despre România”, a declarat Orban.

OUG privind alegerile anticipate a fost respinsă miercuri de plenul Senatului.

Pentru respingere s-au pronunţat 85 de parlamentari, iar împotrivă, 33.

Legea de aprobare a Ordonanţei a venit cu raport de respingere de la Comisia juridică din Senat.