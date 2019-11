Orban, despre posibilitatea unei dezbateri între Iohannis şi Dăncilă: Cred sincer că românii urmăresc cu mare atenţie prestaţia fiecărui candidat şi că nu consideră necesară o astfel de dezbatere care nu va folosi nimănui

Orban a fost întrebat, marţi, ce părere are despre faptul că societatea civilă doreşte o dezbatere între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă.

“Asta este tema? Cred că cea mai importantă temă în momentul de faţă pentru România este proiectul pe care îl are fiecare candidat. Proiectul preşedintelui Iohannis este un proiect bine cunoscut, un proiect pe care o să continuăm să îl explicăm fiecărui cetăţean, preşedintele a fost este şi va fi într-un dialog permanent cu românii şi cred că opţiunea românilor se va manifesta în funcţie de calitatea candidatului şi în funcţie de calitatea proiectelor şi soluţiilor pe care le prezintă pentru România”, a afirmat Orban.

Liderul PNL spune că PSD este încă periculos şi este nevoie de mobilizarea fiecărui cetăţean pentru a-i împiedica pe social-democraţi să revină la putere.

“Cel mai important pentru români este să poată să decidă în cunoştinţă de cauză. PSD-ul încă este viu şi periculos, aşa cum puţină lume s-a aşteptat candidatul PSD, care este un candidat pe care nu vreau să îl calific în vreun fel s-a calificat în turul doi, bătălia continnuă şi este importantă mobilizarea fiecărui român pentru a împiedica PSD-ului să revină la putere şi pentru a garanta o victorie zdrobitoare a preşedintelui Iohannis împotriva candidatului PSD. Preşedintele are un proiect cunoscut, are soluţii pentru români, fiecare român este parte din proiectul preşedintelui Klaus Iohannis şi eu consider că românii trebuie să voteze după valoarea, calitatea candidatului, seriozitatea candidatului şi după valoarea şi importanţa proiectului şi viabilitatea soluţiilor pe care le prezintă fiecare candidat”, a explicat Orban.