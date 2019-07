Orban: „Susţin orice român care are şansa să obţină o funcţie importantă la nivel european.”

"Noi am susţinut candidatura doamnei Kovesi, din cele trei etape ale procedurii de selecţie a câştigat două etape. (…) astăzi doamna Kovesi, candidatul român, este candidatul Parlamentului European. Procedura s-a desfăşurat în Parlamentul European trecut. (..) aici este vorba despre un candidat român care are şansa să ocupe o poziţie de conducere extrem de importantă şi influentă la nivel european, iar imaginea României are de câştigat", a declarat Ludovic Orban, marţi seară, la TVR. El a menţionat că, de regulă, atunci când au existat diferenţe în procedura de nominalizare între Parlamentul European şi Consiliu, a prevalat decizia PE pentru că este mai legitim, fiind rezultatul votului direct. Întrebat de ce o susţine pe Kovesi, Orban a răspuns: "Susţin orice român care are şansa să obţină o funcţie importantă la nivel european. Orice funcţie europeană pe care o obţine un român este o posibilitate suplimentară de a îmbunătăţi imaginea României la nivel european". Jean-Francois Bohnert şi Laura Codruţa Kövesi sunt cei doi candidaţi pentru şefia Parchetului European, cei doi având fiecare susţinerea unei instituţii europene (Parlament European si Consiliu).