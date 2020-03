Ultimă oră! Primul parlamentar român depistat pozitiv cu coronavirus!

„Confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta.

Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situație și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștept rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă pentru sursa citată.

Vergil Chițac este constănțean și este la primul mandat ca parlamentar după ce s-a pensionat din marină cu gradul de amiral. A fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a intrat în politică la liberali și apoi a trecut la social-democrați.