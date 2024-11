Rezultate exit-poll alegeri prezidențiale 2024. Marcel Ciolacu, Elena Lasconi și Călin Georgescu, primele declarații

Potrivit sondajului realizat de CIRA-AVANGARDE-INSOMAR, Marcel Ciolacu (PSD) a primit voturile a 25% din electoratul din ţară, urmat de Elena Lasconi (USR), care a obţinut un scor de 18%.

Pe locul al treilea, o mare surpriză, s-a situat independentul Călin Georgescu, care a obţinut 16% din voturi, urmat îndeaproape de George Simion (AUR), cu 15% din voturile electoratului.

În jurul orei 21,15, la alegerile pentru Preşedintele României votaseră peste 9.442.900 de alegători, potrivit AEP, reprezentând 52,43 %, procent care îi cuprinde şi pe cei peste 801.000 votanţi români din străinătate.

Rezultate exit-poll alegerile prezidențiale 2024. Primele declarații ale lui Marcel Ciolacu, Elenei Lasconi și lui Călin Georgescu

Cei doi finaliști, dați de primele exit-poll-uri, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi au făcut primele declarații.

„Vreau să le mulţumesc tuturor românilor care au ieşit la vot Speranţa este vie în România, mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi vă transmit că pentru mine fiecare vot este o responsabilitate. Vreau să le mulţumesc colegilor mei şi voluntarilor care au bătut la sute de mii de uşi, au stat de vorbă cu milioane de români. (...)

Scorul după cu vedeţi, este foarte strâns. V-aş ruga, mare atenţie! Nu ne bucurăm, haideţi să ne bucurăm mâine! Dar mare atenţia în toate secţiile de votare, la fiecare buletin de vot, fiecare vot contează! Este esenţial să rămâneţi acolo şi să, apăraţi voturile românilor! Şi când spun asta mă refer la toţi delegaţii din partea tuturor partidelor politice, nu doar la delegaţii din partea USR”, a afirmat Elena Lasconi.

Preşedintele PSD a declarat după vot că este un semnal clar că democraţia în România este puternică.

”Mă bucur că votul s-a desfăşurat fără incidente majore, mai ales în acest moment, fiind şi prim-ministrul României. Mulţumesc mult tuturor celor implicaţi, Poliţie, Jandarmerie, BEC, Ministerului de Externe, pentru această organizare, cum pot spune fără nicio reţinere, nu a mai fost în România. Le mulţumesc tuturor celor care mi-au acordat votul şi încrederea lor astăzi. Votul lor a fost un vot pozitiv pentru echilibru şi stabilitate. A fost un vot pentru lucruri care contează”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a subliniat că, în ceea ce priveşte rezultatul votului de astăzi, un lucru este extrem de clar pentru el şi anume că în spatele rezultatului obţinut de fiecare dintre candidaţi sunt românii, indiferent de opţiunea lor politică şi va ţine cont de opinia românilor.

”Şi eu cred că în perioada următoare va trebui să stau de vorbă cu fiecare candidat, pentru a aduna toate propunerile bune din programele lor electorale. Am încercat şi am dus împreună cu colegii mei o campanie fără ură. Şi voi continua şi în turul doi, în acelaşi mod. Vreau să-i mulţumesc tuturor colegilor mei prezenţi aici şi celor din ţară, că au fost şi sunt alături de mine. Fără ei, nu aş fi fost astăzi aici. Rezultatul acesta ne confirmă că am făcut ceea ce trebuie pentru ţară, de la creşterea veniturilor la autostrăzi, spitale regionale, iar mai nou aderarea la Spaţiul Schengen”, a mai declarat Ciolacu.

Călin Georgescu este marea surpriză a primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2024. Candidatul independent a reuşit să strângă 16% dintre voturi şi să se claseze pe locul 3.

"Românii au răspuns chemării mele. Nesiguranţă economică impusă de 35 de ani poporului român s-a transformat în nesiguranţă pentru partidele politice. Poporul român a strigat Pace şi a strigat destul de tare. Dacă partidele politice ar fi avut timp să asculte şi mai puţin timp să vorbească ar fi auzit.

Este un lucru fenomenal care nu s-a mai întâmplat de mult timp. Nesiguranţa economică şi socială s-a transformat în nesiguranţa clasei politice. Nu se aştepta nimeni ca poporul român să învingă. Poporul român va câştiga sigur. Diaspora e cuvânt total greşit. Sunt românii forţaţi să plece. Toată lumea îşi doreşte să se întoarcă acasă", a declarat Călin Georgescu.

