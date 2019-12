Suciu: Bugetul este construit pe minciună, pe tăieri şi condamnă România anul viitor la subdezvoltare

“Vreau astăzi să prezint de ce Guvernul PNL hoţeşte nu a dorit să vină cu bugetul României în Parlament, pentru că, dacă ar fi venit cu bugetul în Parlament, am fi putut trage cel puţin trei concluzii. Acest buget este construit pe minciună, pe tăieri şi condamnă România anul viitor la subdezvoltare. Acesta este singurul motiv pentru care Partidul Naţional Liberal şi cei care îl susţin nu au dorit să vină în Parlament. Este o premieră nedorită după 30 de ani ca un guvern să îşi asume pe cea mai importantă lege într-un an, legea bugetului de stat”, a declarat Suciu, luni, într-o conferinţă de presă. El a precizat că în bugetul pentru 2020 scad alocările pentru sănătate. “Şi-au construit un buget care prevede o creştere faţă de anul acesta cu 80 de miliarde de lei. Au preconizat un deficit de 3,6 la sută din PIB şi asta înseamnă 40 de miliarde de lei, s-au împrumutat şi se împrumută de trei ori mai mult decât s-a împrumutat guvernul PSD şi îşi propun creşterea datoriei publice cu 56 de miliarde de lei. Asta înseamnă bugetul României pentru anul 2020 în condiţiile în care scade drastic bugetul alocat sănătăţii cu 22 la sută, iar ce este mai grav, cu 40 la sută este scăderea pentru investiţiile în spitale”,a explicat fostul vicepremier. El a mai afirmat că PNL alocă şi pentru Educaţie, cea mai mică sumă din ultimii ani. “Alocă guvernul Partidului Naţional Liberal, cea mai mică alocare pentru educaţie din ultimii mulţi ani - 2,9% din PIB, în condiţiile în care au comasat Ministerul Educaţiei cu Ministerul Cercetării. Unde sunt cei 6 la sută din PIB promişi şi susţinuţi atunci când erau în opoziţie? 44 la sută tăiat la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, adică 5 miliarde mai puţin la PNDL. Minus 14,5 la sută la agricultură, înseamnă trei miliarde de lei”, a mai afirmat Suciu. Fostul ministru al Dezvoltării spune că ratele românilor vor creşte anul viitor deoarece acestea vor fi legate de ROBOR. “Bomba adevărată din ceea ce ni se pregăteşte pentru anul 2020 nu este numai în bugetul de stat pentru anul 2020, bombele, într-adevăr pe care au încercat să le ascundă, se află în asumarea de modificări la ordonanţa 114. Vreau să ştie toţi românii ce înseamnă modificările operate la OUG 114, înseamnă că leagă din nou ratele românilor de ROBOR şi ROBOR-ul, odată cu declaraţiile mirifice ale ministrului Cîţu evident că a început să crească din nou. Asta înseamnă că în 2020 ratele românilor vor creşte din nou”, a menţionat fostul vicepremier. Daniel Suciu a subliniat că aproape un milion de pensionari cu pensia minimă nu vor mai beneficia de creşterea acesteia. “Aproape un milion de pensionari cu pensia minimă nu vor mai beneficia de creşterea pe care noi am prognozat-o şi anume de la 704 lei la 770 de lei. Toţi angajaţii din administraţie vor ava venitul mai mic pentru că şi-au propus să taie sporul de 15 la sută de care beneficiază Asta înseamnă de fapt scăderea de venituri, iar ceea ce ne-au spus de-a lungul ultimei perioade că nu vor atenta la veniturile românilor este o mare minciună, practic se taie din veniturile bugetarilor”, a mai declarat Daniel Suciu.

Sursa : news.ro