Violeta Alexandru, despre plata pensiilor: Având banii în cont, am cerut băncilor să dea drumul plăţilor. Astăzi am tras linie şi am văzut cine a plătit şi cine nu/ PSD ar dori să am întârzieri ca să aibă ce comenta

”Având banii în cont, am cerut săptămâna trecută băncilor să dea drumul plăţilor. Ele plăteau la 2 zile după ce intrau banii. Acesta este sistemul moştenit de la PSD. Dacă această a doua zi cădea în week-end, plăteau după week-end. Am considerat important ca pensionarii să primească pensiile vineri, din moment ce băncilor le intraseră banii de joi. Unele sucursale ale băncilor au afirmat că plătesc luni, pentru motivul mai sus invocat. Nu am fost de acord din moment ce aveau banii în cont. Celor despre care am ştiut, le-am transmis că nu văd motiv pentru care dau drumul la plăţi în ultimul interval şi nu în primul. Dacă facem un efort pentru pensionari, îl facem toţi. Astăzi am tras linie şi am văzut cine a plătit şi cine nu. Mâine am convocat o discuţie şi voi lua decizii”, a scris, luni, pe Facebook, Violeta Alexandru

Aceasta afirmă că social-democraţii sunt deranjaţi de faptul că lucrurile se mişcă repede.

”Ar dori să am întârzieri ca să aibă ce comenta. Se bucură de orice ocazie care îmi creează dificultăţi şi, implicit, ca să spunem lucurilor pe nume, ei de fapt se bucură când suferă pensionarii. Cât cinism”, a mai scris ministrul Muncii.

Potrivit acesteia, la Poştă, ”lucrurile se mişcă altfel decât în cazul plăţilor pe card”.