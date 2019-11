Viorica Dăncilă a spus tot! Cum a ajutat-o Liviu Dragnea să ajungă până aici

“Nu ştiu. Nu am de unde să ştiu. Vă daţi seama că dacă iau istoria activităţii mele în PSD pot să vorbesc despre ceea ce a fost, nu am de unde să ştiu ceea ce ar fi fost dacă era un preşedinte sau era alt preşedinte. Am intrat în PSD în 1996, înaintea domnului Dragnea.”

Întrebată dacă ea l-a adus în partid pe Liviu Dragnea, Dăncilă a declarat: “Nu, nu l-am adus eu pe domnul Dragnea în partid. Nu am aroganţa aceasta şi nici nu pot să spun lucruri pe care nu le-am făcut. Dar eu îmi asum istoria partidului. Fiecare lider a avut lucruri bune, lucruri mai puţin bune în istoria acestui partid. Cum şi domnul Iohannis trebuie să îşi asume istoria partidului din care face parte. Istoria unui partid care a adus austeritate şi multe lacrimi pe faţa pensionarilor sau a salariaţilor. Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm istoria partidului. Eu nu ştiu acum unde eram. Ştiu că eram europarlamentar, mai departe nu ştiu.

În acelaşi timp, trebuie să spun că am beneficiat de încrederea domnului Dragnea pentru numirea în funcţia de premier pentru că era preşedintele partidului şi, fără acordul domniei sale, nu se putea realiza acest lucru. Cum am beneficiat de încrederea tuturor colegilor printr-un vot în unanimitate în Comitetul Executiv Naţional.”