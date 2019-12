Viorica Dăncilă, exclusă din PSD!? Fostul lider al partidului: ”Mă aștept la orice!”

Întrebată dacă se teme că ar putea fi exclusă din partid, la fel ca și alți foști lideri ai PSD, Dăncilă a răspuns: ”N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice”.

Fostul premier spune că nu știe ce ar face în situația în care ar fi exclusă. ”Nu știu ce voi face. Sper să nu se ajungă la acest lucru. Sper ca să existe mai multă înțelepciune și să nu uităm că de fiecare dată când am dat afară, am dat afară și ce am câștigat? Nu am câștigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, să și-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situație”, a spus Dăncilă, potrivit Mediafax.

