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Calendar ortodox 14 noiembrie 2026. Ce sfânt important este sărbătorit în ziua de dinaintea Postului Crăciunului

Biserica Ortodoxă prăznuiește mai mulți sfinți sâmbătă, de Lăsata Secului, însă printre cei mai cunoscuți se numără Sfântul Apostol Filip. A nu se confunda cu Sfântul diacon Filip, sărbătorit pe 11 octombrie.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 08:16
Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 14 noiembrie | Doxologia.ro
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Pe 14 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Apostol Filip, Sfântul Ierarh Grigorie Palama și Sfinții Palamiți. Sâmbătă este și ultima zi înainte de Postul Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie.

Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 14 noiembrie

Sfântul Apostol Filip este prăznuit în fiecare an pe 14 noiembrie și a fost unul dintre cei 12 Apostol. Nu trebuie confundat cu Sfântul Diacon Filip, sărbătorit pe 11 octombrie.

Sfântul Apostol Filip s-a născut în Betsaida Galileei, aceeași cetate din care proveneau Apostolii Andrei și Petru. A fost chemat să urmeze cuvântul lui Iisus, iar mai apoi l-a chemat și pe Natanael să-L cunoască, potrivit crestinortodox.ro.

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După Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Filip a adus mai departe credința în Asia, alături de Sfântul Apostol Bartolomeu și Mariamni. A contribuit și la răspândirea Evangheliei și a trecut prin multe suferințe, după ce a fost bătut, întemnițat și lovit cu pietre.

Se crede că Sfântul Apostol Filip l-ar fi însoțit pe Sfântul Apostol Andrei în Sciția, pe teritoriul Dobrogei de astăzi și că a contribuit la răspândirea creștinismului pe pământ românesc.

Primele izvoare care amintesc propovăduirea sa în Sciția sunt Calendarul gotic și scrierea apocrifă a lui Abdias.

Mormântul Sfântului Apostol Filip a fost descoperit în sud-vestul Turciei

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Apostol Filip a fost martirizat în anul 80, la vârsta de 87 de ani, în cetatea Hierapolis din Asia Mică, mai scrie sursa citată. Sfântul a fost bătut cu pietre și răstignit cu capul în jos, în timp ce răspândea Evanghelia.

Se crede că, în momentul morții sale, pământul s-a cutremurat, iar cei care îl chinuiseră au cerut iertare. Locuitorii au fost botezați de Apostolii Bartolomeu și Mariamni și au continuat să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu.

Mormântul Sfântului Apostol Filip a fost descoperit în orașul antic Hierapolis, zonă cunoscută acum Pamukkale.

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